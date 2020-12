Problema político, montaña de emisión y falta de credibilidad: las críticas de Carlos Melconian a la gestión de la pandemia

Carlos Melconian planteó que "la montaña de emisión" hizo creer a parte del equipo económico cosas que han pensado heterodóxamente toda la vida: que "han descubierto una nueva teoría; que en Argentina, como en el resto del mundo, se puede emitir y no hay ningún problema". En síntesis, "muy autoengañados" en que durante la cuarentena "convivimos con un trimestre de uno y pico de inflación. Venían medio con ese descubrimiento de que podemos emitir y no pasa nada. Así fue corriendo el año", apuntó.

"Entrando en la coyuntura y lo que rodea hoy el Gobierno, hay un tema además del sanitario, de carácter político, de modelo intervencionista, de profundización y de falta de credibilidad. Tenés que pensar que en una pandemia normal en el mundo, por los problemas de pandemia la caída es de un dígito alto o de dos; aunque Argentina se quedó sin el pan y sin la torta. Pero es normal que la gente esté con aversión a gastar por el horizonte, porque no puede salir, por sus trabajos", acotó el economista en diálogo con LN+.

Y en esa misma línea, añadió: "En la Argentina en particular, que es un país golpeado por su falta de crédito, vos cuando tirás agua emitiendo para apagar el incendio, no sabés si se está tirando kerosene o agua. Estamos yendo a un embudo donde hay que mantener la objetividad y la profesionalidad en el análisis, o sea, no es que veníamos fenómenos y nos agarró la pandemia".

De acuerdo con Melconian, actualmente hay "un complejo desorden político" que afecta a la economía. "Esto ya había empezado malparido de entrada; la Argentina es un país presidencialista y el peronismo es un partido político verticalista -indicó-. Y acá, esta fórmula nace con el número dos designando al número uno. Antes de la pandemia eso era una incógnita y con la pandemia eso se profundizó".

"Estamos en un blanqueo del desorden de la gestión" del Gobierno, aseguró el especialista, al tiempo que resaltó que "Hay que tener un consultor para gobernar" porque la Argentina se está poniendo muy compleja para hacer un cambio en serio de país civilizado e imitar a otros países que progresan en el mundo, puntualizó. Y luego remarcó que Argentina después del golpe de la pandemia, en términos del PBI per cápita, "ha retrocedido a 1990".

Según Melconian, "es altamente probable" que las decisiones que está tomando el Gobierno sobre la Ley de Telecomunicaciones terminen en desinversiones. "Es altísimamente probable que todas estas decisiones terminen en la más absoluta desinversión", lo que es igual a más pobreza, comentó.

Sostuvo que la tasa de inversión derrumbada y la expulsión de 4 millones de trabajadores formales, complican la economía local. Por otro lado, dijo que "no hay una relación entre el gasto indiscriminado decente del gasto social y la disminución de la pobreza". Y a su vez, aclaró que el mensaje no fue específicamente para este Gobierno, sino para todos los gobernantes del país que pasaron y que van a pasar.

"La cuarentena pegó fuerte a la economía. El plan picapiedra de Mauricio Macri que lo hizo perder la elección, le da la posibilidad de emitir moneda en esta magnitud sin volar por el aire", disparó.

Con respecto a la situación de la pandemia en la Argentina, Melconian reconoció que si bien el escenario generado por el coronavirus no estaba previsto, el Indec maneja una estadística que pudo haber sido utilizada. "El dólar y la tasa de inflación son variables consecuencia de una política económica. Se pueden ver dos series en la historia de la Argentina: un tipo de cambio a $ 85 que es el oficial y es suficiente, y $ 200 que es un tipo de cambio loco. Solo superados por la Guerra de Malvinas o la hiperinflación, pero son variables consecuencia ambas", sintetizó.

Por último, se refirió a la falta de confianza del país y, en ese sentido, opinó: "No tener antecedentes de credibilidad no es por este año, sino por la historia argentina que se tiene que corregir. La política exterior que puso Macri es adecuada: fue lo mejor hizo. Y anduvieron caminando por Buenos Aires como una semana 20 presidentes del mundo, como si estuvieran en el primer mundo".