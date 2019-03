Privatización II: El Gobierno vende su bloque de gas no convencional

Luego de la venta que llevó adelante la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) de la Central Termoeléctrica Brigadier López, en la provincia de Santa Fe, a la compañía Central Puerto por u$s 376,5 millones, el Gobierno avanza en la privatización de otro de sus negocios energéticos.

Mediante un anuncio en su página web Ieasa convocó a la licitación pública para la "Cesión de las concesiones de explotación convencional, explotación no convencional y transporte de hidrocarburos" para el Lote Aguada del Chañar en Vaca Muerta. También incluye "los contratos y los activos físicos".

De concretarse esta operación el Gobierno vendería el único bloque que tiene en Vaca Muerta, concesión que incluye convencional, no convencional y el gasoducto. Y, aunque hoy no presenta actividad, ya lleva invertido u$s 140 millones en obras que responden a pozos perforados y un gasoducto.

Según explica la empresa pública en su página web, Ieasa posee el 100% de las concesiones otorgadas por el Poder Ejecutivo de Neuquén para la explotación convencional (por 25 años, hasta 2039, con opción de extenderla 10 años más), no convencional (por 35 años, hasta 2053) y transporte de gas natural del Lote Aguada del Chañar (por 35 años, hasta 2053). El Lote Aguada del Chañar contiene dos yacimientos: Loma Colorada (Gas) y Bosque Chañar (Petróleo). "Se ha documentado la existencia de hidrocarburos en cuatro formaciones, tres de las cuales contienen recursos convencionales (Lotena, Sierras Blancas y Vaca Muerta naturalmente fisurado), mientras la cuarta (Punta Rosada) es de características "tight" (no convencional). A la fecha se perforaron 9 pozos".

El Gobierno contrató a la consultora Gaffney, Cline & Associates "para que realice una evaluación de los recursos convencionales y no convencionales existentes en el Lote" para llevar al Data Room previsto para el 15 de marzo. Según el diario de Neuquén, los interesados deberán superar una oferta base de u$s 10 millones y el adjudicatario deberán invertir otros u$s 10 millones para el plan piloto que vence en 2020, un lapso corto teniendo en cuenta que la adjudicación está prevista para el 14 de junio