Privados creen que habrá un impacto en la inflación de 1,5% entre febrero y marzo

La consultora Ecolatina calculó que los aumentos que comunicó el ministro de Energía, Juan José Aranguren, "aportarán 1,5% a la inflación entre febrero y marzo" y actualizó su estimación de incrementos de precios para febrero en 2,2%, "lo que implicaría una aceleración respecto del registro del mes anterior (1,7% mensual)".

"El nuevo cuadro anunciado sumaría en total a la inflación 1,5% (0,65% en febrero y 0,85% en marzo). En 2017 también habrá subas en el servicio de gas (superaría el 100%), transporte (+25% anual), y nuevos aumentos en prepagas y naftas (25% en total para el año, en ambos casos). De concretarse, agregarían aproximadamente 7% a la inflación de este año. Estos ajustes estaban contemplados en la estimación anual de Ecolatina, que se mantiene en torno al 24%", agrega el informe.

Las repercusiones del anuncio que hizo Aranguren por la mañana no tardaron en llegar. A la tarde, el presidente Mauricio Macri lo defendió en Casa Rosada, al presenciar la firma de la adenda para la explotación de yacimientos en Vaca Muerta (ver página 4). "Es el único camino para tener energía y crecer. No es simpático aumentar las tarifas, pero decir la verdad nos va a llevar a progresar". El jefe de Estado también festejó que los cortes de luz bajaron en diciembre de 2016 un 36% respecto al mismo mes de 2015 en el segmento de media tensión y un 53% en baja tensión, pese a que la temperatura media fue 0,5º C superior.

Previsiblemente, desde la oposición criticaron lo que consideran como un tarifazo innecesario.

"Una verdadera cadena nacional, pero de aumentos. Asalto al bolsillo familiar: desde mañana tarifazo de luz, prepagas y peajes", escribió en su cuenta de Twitter la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.

El diputado Carlos Heller (Partido Solidario Sí, y aliado al kirchnerismo) aseveró: "Se trata de otro duro golpe al bolsillo de los ciudadanos. Habrá un efecto negativo sobre el consumo y, por lo tanto, sobre la actividad económica del mercado interno".

Por su lado, el empresario gráfico y dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Sacco, advirtió: "El impacto sobre las pymes es fundamental. Puede haber muchas que tengan que cerrar. Sacco también consideró que algunas compañías se verán obligadas a "trasladar el aumento a los precios al consumidor" o, incluso, "despedir personal".

El ex secretario de Energía Emilio Apud, en diálogo con El Cronista, dijo que es "desmedido" llamar "tarifazo" a esta suba, ya que en 2016 fue mayor.

Las acciones vinculadas al sector energético, como Edenor, crecieron ayer hasta 7,86% en la Bolsa.