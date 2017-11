Primeros contratos de PPP para obras de vialidad prevén un nuevo bono en dólares

El Gobierno informó sobre como será el modelo de contratación de los primeros seis proyectos a través del sistema de Participación Público Privada (PPP).

Según informo el Ministerio de Finanzas en un comunicado, y en los documentos que "colgó" en la web de Vialidad Nacional, son los primeros contratos de las rutas que forman parte de la nueva Red de Autopistas y Rutas Seguras.

El ministerio que comanda Luis Caputo recordó que la iniciativa "comprenderá una inversión de más de u$s 16.700 millones de dólares para obras de modernización y seguridad en más de 7000 kilómetros de rutas nacionales". La información detalla el resumen ejecutivo de los pliegos que llevó a cabo el ministerio de Finanzas y el ministerio de Transporte, a través de la Dirección Nacional de Vialidad.

Estas son las primeras obras que se realizan bajo el esquema de PPP, una herramienta muy utilizada en varios países que en la Argentina está comenzado a utilizarse ya que proponen una ventaja con la aplicación del esquema de financiación de las obras de infraestructura, quitando la carga del sector público. De esta manera, el Gobierno logra bajar el gasto necesario para infraestructura.

Un análisis de los modelos de contrato que mostró Vialidad Nacional señala algunas novedades respecto a como se venía financiando del sector.

El primero de ellos tiene que ver con el pago de las obras. Con estos PPP aparece la figura de Títulos de Pagos con inversión (TPIs) que, según detalla el modelo, son "títulos en dólares" que se entregarán al contratista como contraprestación en relación a cada período de obra finalizado.

Elaboración propia en base a documento oficial / El Cronista - P. Fisicaro

Este pago lo hace un fideicomiso que se nutre de una asignación dispuesta por el Gobierno. En el caso de las obras viales, se trata de una tasa sobre el gasoil. Este es un punto controvertido porque hay quienes señalan que se trata de deuda "escondida" del Estado."Esto es una novedad. Actualmente, en las obras te dan un certificado que no tiene las características de un título", explicó a este diario un hombre fuerte del sector privado de la obra pública.

Respecto a este punto, el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, señaló a El Cronista que la gran diferencia entre los certificado y los TPIs es que "los certificados se pagan a los 60 días, pero el contratista lo puede ir a cambiar al banco. Ahora, se emitirán estos títulos mediante los avances trimestrales y se cobran en 10 cuotas iguales con dos años de gracia".

La discusión es si esto es deuda pública, que no se computa con mo tal, o no. Y aseguran que no es algo que pasó inadvertido para los organismos internacionales de crédito.

Iguacel señaló que estos contratos fueron estudiados por la misión del FMI, y del BID y el BM que fueron consultores y no hubo objeciones.

El economista Pablo Rojo reconoció a El Cronista que es opinable si es deuda pública o no pero que, a su entender, no lo es, es deuda del fideicomiso que va a funcionar con fondos asignados.

Los TPI son títulos denominados en moneda extranjera que contemplarán el pago de intereses ante los atrasos en los pagos.

A pesar de que son títulos en dólares, en el contrato queda establecido que serán regidos por la ley argentina.

Otra novedad que propone el nuevo modelo de PPP es que, en el punto que habla de los servicios principales, explotación comercial y su prestación, el contrato establece que el contratista de PPP también tendrá derecho a explotar comercialmente áreas de servicios y los predios remanentes de expropiaciones y a prestar servicios distintos a los principales.

Es decir, no sólo podrá operar el negocio de los peajes sino que podrá alquilar terrenos para, por ejemplo, estaciones de servicios, comercios, hoteles, etc.

El titular de Vialidad explicó que esperan recibir las ofertas para finales de febrero para adjudicar y que arranquen las obras en abril.