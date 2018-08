Previo a la discusión en el Senado, allanaron el edificio de Cristina

A un día de la cita en el Senado para que sean discutidos en el recinto los pedidos del juez federal Claudio Bonadio de allanamiento a la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el magistrado dispuso ayer un operativo con ribetes espectaculares en el edificio de Recoleta adonde tiene uno de sus domicilios la ex presidenta. La defensa de Cristina -que ayer declaró ante Bonadio por la causa de los cuadernos, lo que se informa aparte- denunció una maniobra de "amedrentamiento".

En paralelo, el bloque Justicialista en el Senado terminó de evidenciar la ruptura que le genera la discusión, con un sector a favor de permitir los allanamientos pero otro grupo fuertemente en contra. Ante ese escenario, el jefe de la bancada, Miguel Pichetto, terminó resolviendo dar libertad de acción para que cada senador vote según su parecer. "Ha habido un debate en nuestro bloque y hay libertad de acción de cara a la sesión del miércoles", informó el rionegrino a la prensa acreditada en la Cámara.

Pichetto ratificó su postura y sostuvo que "el pedido de allanamiento, una vez que el juez amplió sus fundamentos resolutivos, no debe ser trabado toda vez que se trata de una medida de prueba y no se puede impedir la prosecución de la investigación". Sin embargo, agregó: "Para que nadie se sorprenda ni haga especulaciones, ratifico que, como es sabido, el bloque que presido sostiene el principio de que no se puede desaforar al senador en una etapa en la que no hay sentencia".

Las diferencias internas en el bloque quedaron latentes desde la semana pasada cuando en la discusión en la comisión de Asuntos Constitucionales sólo Dalmacio Mera y Rodolfo Urtubey firmaron el dictamen favorable a los allanamientos junto con Cambiemos.

La situación del bloque oficialista genera además otra incógnita de cara a mañana. Según publicó el sitio La Política Online, un grupo de senadores de Cambiemos viajaría en las próximas horas a Asunción (Paraguay) para participar de la toma de posesión del presidente Mario Abdo. Entre las ausencias cambiemitas y la resistencia de parte del peronismo, el quórum podría verse comprometido. Sin embargo, ante una consulta de El Cronista, algunos de los senadores oficialistas invitados a participar de esa ceremonia confirmaron que viajarán, pero que el plan es volver a las 14 a Buenos Aires para poder participar de la sesión, convocada para las 15.

En ese marco político, efectivos de la Policía Federal allanaron anoche departamentos del edificio en el que vive la ex presidenta, por orden de Bonadio, tras la presentación de la senadora en los Tribunales de Comodoro Py. Los operativos fueron en departamentos del primer y cuarto piso. No incluyeron el de Cristina, que en ese momento estaba en el Instituto Patria.

Los departamentos allanados figurarían a nombre del hermano del hermano del empresario detenido Fabián de Souza, socio de Cristóbal López, quien los habría adquirido en 2011. El abogado de la ex mandataria, Gregorio Dalbón, llegó al lugar tras enterarse de los operativos a través de los medios. "Es un gran circo, porque están allanando el primer y cuarto piso, que no son de Cristina", precisó.