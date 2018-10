Presupuesto: prevén que el gasto previsional empatará la inflación en 2019

El gasto de Anses crecerá 34,5% sobre el cierre previsto para este año y empatará la inflación promedio de 34,8%, según un informe de ASAP sobre el proyecto de Presupuesto de 2019.

La nueva fórmula de movilidad jubilatoria matizó el gasto social este año, pero ganará participación el año que viene si la inflación desciende y porque el resto de los componentes decae en términos reales.

El gasto del organismo previsional es el 77% del público social (GPS), que crecerá un 32,3% en 2019, según un análisis de ASAP.

Al interior del GPS, el gasto en seguridad social alcanza el 50% de la administración pública y alcanza el 79% del gasto social.

ASAP prevé que para el ejercicio 2019 el GPS -dominado por las prestaciones previsionales y sociales que paga ANSeS- trepe al 63,3% del gasto total de la administración pública nacional, tras incrementarse 2,5% puntos porcentuales respecto a su proyección del cierre de este año.

El segundo lugar lo ganarán los intereses y comisiones de la Deuda Pública (17,9%), su nivel más alto entre 2003 y 2019, debido al incremento en la participación del gasto social y a la reducción de los subsidios económicos. Así es que los gastos en Servicios Económicos (10,3%), que incluyen fundamentalmente los subsidios a los servicios públicos, cederán al tercer lugar.

"Considerando que, por el nuevo índice de movilidad previsional, el monto de las jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares se actualiza trimestralmente de manera automática, otro elemento que surge del Proyecto es que crece la participación de gastos cuya dinámica está fuera del alcance de las decisiones del Gobierno, lo que implica que se reduce su margen de maniobra para ejecutar reducciones o readecuaciones futuras", explica el informe.

Y señala que el peso relativo de los gastos en Seguridad Social crece en 9 puntos porcentuales dentro del total de la administración pública nacional respecto de 2016.

El proyecto prevé un gasto total de $ 1,9 billones: $ 1,4 billones para prestaciones previsionales, $124,4 mil millones para asignaciones familiares, $ 109,7 mil millones para Asignación Universal, $ 55,1 mil millones de transferencias al INSSJyP, $ 49,5 mil millones para ex caja provinciales, $ 46,9 mil millones para pensiones no contributivas, $ 17,4 mil millones para la PUAM, $ 17 mil millones para las cajas provinciales, $ 11,1 para pensiones de ex combatientes, $ 4,8 millones para el seguro de desempleo y $ 35 mil millones de complementos a las prestaciones previsionales.