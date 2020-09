Presupuesto e impuesto a los ricos, claves en las discusiones de Diputados para esta semana

La Camara de Diputados busca desligarse del escándalo y continuar con el trabajo legislativo. Tras la renuncia del salteño Juan Ameri, continúan las discusiones entre oficialismo y oposición sobre los principales temas de agenda legislativa: ley de presupuesto e impuesto a los ricos.

Tras las discusiones sobre la continuidad de las sesiones virtuales se había acordado que los temas más relevantes serían tratados de forma presencial, como lo solicitaba Juntos por el Cambio. De esta forma, el bloque del Frente de Todos analiza que tanto el proyecto de ley del presupuesto 2021 como el aporte a las grandes fortunas sean debatidos en la misma sesión presencial a mediados de octubre.

El Frente de Todos confía en aprobar el dictamen que fue emitido el viernes sobre el “aporte extraordinario a las grandes fortunas” que superan los $200 millones, con el que se podrían recaudar unos $307.000 millones. Además del propio bloque contaría con el apoyo de los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo. De esa forma llegaría a los 129 votos requeridos.

Fernanda Vallejos, presidenta de la comisión de Finanzas, apuntó a Juntos por el Cambio como una “minoría que se opone y representa el interés de quienes concentran la riqueza, como lo demostraron cuando les tocó gobernar”, en diálogo con Télam.

Mientras tanto, Juntos por el Cambio presentó un dictamen propio, tras rechazar el del Frente de Todos. El diputado radical Luis Pastori reconoció que “el dictamen oficial mejoró respecto al original. Pero subsisten vicios que nos llevan a rechazarlo”. En este sentido, insistió en que se lo llame “impuesto y no aporte”, y añadió que “se puede dar una confiscatoriedad por la múltiple imposición”. Además, pidió actualizar la base imponible de $200 millones, ya que “cuando se anunció el abril equivalía a US$ 3 millones y ahora a US$ 2,5 millones”.

Mientras tanto, avanza también su camino legislativo el proyecto de ley de presupuesto. El próximo martes expondrá el equipo económico en el plenario de Diputados, luego de que el ministro de Economía Martín Guzmán haya expuesto el martes pasado, día del episodio “sarasa”. En esta oportunidad lo harán Raúl Rigo, secretario de Hacienda; Haroldo Montagu, secretario de Política Económica; y Diego Bastourre, secretario de Finanzas.

Los funcionarios profundizarán sobre los aspectos centrales del presupuesto. Contempla un déficit fiscal del 4,5%, una inflación anual del 29% y un dólar a $102,40 para fin de 2021. El gasto social se ubicará en los $5,5 billones, lo que explica el 65% de los recursos del año.

Se asignarán además $660.000 millones a la deuda pública. En cuanto a la balanza comercial, se espera un superávit de más de US$ 15.000 millones. La proyección es de un 10,2% de crecimiento de las exportaciones y de 16,3% de las importaciones.

Desde Juntos por el Cambio observan que el proyecto “no se condice con la realidad” por las proyecciones realizadas. Sin embargo, dicen tener buena voluntad para “no dejar al gobierno sin presupuesto”.