Presupuesto: Gobierno cede en Ganancias y Bienes Personales pero insiste con transporte

Las negociaciones para conseguir un despacho favorable de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y así lograr la aprobación de la ley en los plazos que se fijó, el Gobierno movilizó ayer a a buena parte del gabinete económico hasta el Congreso de la Nación a una multitudinaria reunión para conseguir las voluntades necesarias. El Ejecutivo se propone tener votada antes de fines de mes el consenso fiscal y los cambios impositivos en discusión con las provincias, y antes de la cumbre del G20, de fines de noviembre, el presupuesto en su conjunto.

La estrategia es apuntalar a los sectores dialoguistas del PJ y de las fuerzas provinciales, encontrar "soluciones intermedias" que conformen los déficit provinciales y llegar al recinto con los 24 votos que el oficialismo necesita para avanzar hacia el Senado con el Presupuesto.

Así, por la tarde, y y mientras todos esperaban el ingreso del pedido de juicio político contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aparecían por un pasillo que lleva al despacho del presidente de la Cámara, Emilio Monzó, el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, acompañado por los ministros de Transporte Guillermo Dietrich, Educación, Alejandro Finocchiaro, el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, el secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, el secretario de Planificación territorial y Obras públicas, Fernando Alvarez de Célis, el secretario de Hacienda de la Nación, Rodrigo Pena, el Secretario de Infraestructura y Políticas Hídricas, Pablo Bereciartua, y el subsecretario de Vivienda y titular del ProCreAr, Iván Kerr

Minutos más tarde, y acompañados por el diputado Nicolás Massot partieron para el Salón de Honor donde los esperaba un nutrido grupo de diputados y ministros de Economía provinciales ya que al encuentro fueron citados los presidentes de los bloques que tendrían decidido apoyar el presupuesto pero que aún negocian transferencias de recursos y obras.

El Gobierno llegó con la intención de aclarar algunos puntos que las provincias están reclamando. "La agenda de la reunión fue Bienes Personales, Ganancias, subsidios al transporte, a las cajas jubilatorias y, principalmente, la posibilidad de tomar deuda", explicó a El Cronista uno de los asistentes . "Hubo conversaciones sobre algunas obras públicas, pero Córdoba y Chaco que comandaron el encuentro del lado de las provincias fueron por esa línea", agregó.

"Se lograron aclarar varios temas que estaban en discusión y pero aún faltan cerrar otros, como por ejemplo los subsidios al transporte" explicó uno de los ministros provinciales que participó del encuentro en el Congreso.

Con el traslado de los servicios de transporte a los distritos lo que desaparecen son los subsidios, por lo que están en conversación algún tipo de ayuda de parte de Nación a las provincias para el transporte de las grandes ciudades del interior.

En lo que se refiere a Bienes Personales, habría un principio de acuerdo para subir las tasas y quedó claro que el Gobierno dará marcha atrás con la idea de ampliar el tributo de Ganancias a los componentes del salario como por ejemplo, gastos de representación, movilidad o uniformes.

En lo que se refiere a las cajas jubilatorias no transferidas, Basavilbaso señaló al término del encuentro que "se avanzó en los consensos" y en lo que se refiere a su dependencia se abordó el tema de la asistencia a las casas no transferidas y que "hemos definidos criterios objetivos que sean fácilmente verificables para saber cuál es el monto a transferir desde ANSeS a las cajas provinciales no transferidas para financiar sus déficit". Hay 13 cajas no transferidas de las que once están bajo la órbita de la ANSeS. "Hemos definido reglas para asistir a las cajas que no fueron transferidas".

Por parte de los legisladores estuvieron presentes Pablo Kosiner (PJ Salta), Juan José Bahillo (PJ Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba Federal Córdaba), Jorge Franco (Frente de la Concordia Misiones), Danilo Flores (PJ La Rioja), Sergio Ziliotto (PJ La Pampa), Elda Pértile (PJ Chaco), Walberto Allende (Todos Juntos por San Juan), Pablo Yedlin (PJ Tucumán), Nicolás Massot (Pro Córdoba), Luciano Laspina (Pro Santa Fe).

De los ministros, estuvieron Osvaldo Giordano (Córdoba), Roberto Gattoni (San Juan), Gonzalo Saglione (Santa Fe), Emiliano Estrada (Salta), Hugo Ballay (Entre Ríos), Adolfo Safrán (Misiones), Joge Quintero (La Rioja), Ernesto Franco (La Pampa), Cristian Ocampo (Chaco).

El oficialismo confía en que después de este encuentro, el próximo jueves obtendría dictamen de comisión. Pero en la oposición sigue dando presente la idea de tomarse el tiempo necesario "total, antes nos apuraron -por el presupuesto 2018- y a quince días de aprobado no servía para nada".