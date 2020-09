Presupuesto 2021: proyecciones de PBI en línea con las privadas, pero existen diferencias en inflación

Las previsiones más gruesas del proyecto de ley del Presupuesto 2021 ya comenzaron a trascender, y apuntan a una recesión que oscilará entre 10% y 12% este año y un rebote de 5,5% el año que viene, cifras cercanas a los pronósticos de analistas y consultoras.

No obstante, los especialistas marcaron sus diferencias respecto a las proyecciones de dólar y de inflación, que el equipo económico considera que se ubicará en $ 101 y de 28%, respectivamente. El proyecto y los pronósticos oficiales serán difundidos el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"A priori los números de crecimiento son razonables, están cerca de las proyecciones del consenso del REM (relevamiento de expectativas macroeconómicos que recopila el Banco Central)", señaló Luciano Cohan de la consultora Seido.

No obstante, puso reparos respecto a la cifra estimada por inflación por parte del Gobierno para 2021, dado que está por debajo del 30%, lo que para Cohan "está muy por debajo del consenso actual", más cerca del 40%.

En ambos puntos coincidió Matías Rajnerman , de la consultora Ecolatina, que para este año estima una caída de 13% y un rebote de 5% para 2021, cifras relativamente parecidas a las del borrador del proyecto, aunque aclaró que parten del supuesto de que el año que viene no habrá rebrote del coronavirus.

Sin embargo, destacó que las proyecciones de tipo de cambio e inflación son bastante más pesimistas que las oficiales, dado que prevén que el índice de precios al consumidor salte cerca de 40% el año que viene, mientras que ven el tipo de cambio oficial cerca de los $ 120. Para diciembre de este año, consideran que terminará cerca de los $ 90.

Juan Ignacio Paolicchi, de EcoGo, destacó que tienen una proyección de crecimiento algo superior para el año que viene, en torno al 5,7%, pero que está explicada por el "arrastre estadístico" del bajo nivel de comparación que deja la crisis actual.

"El crecimiento en 2021 va a ser escaso, va a ser un rebote más que nada por el bajo nivel de base de comparación. Para los próximos meses vemos que la economía se va abriendo respecto a la cuarentena estricta. Probablemente agosto y septiembre sean meses de relativo estancamiento y se registre algún rebote hacia octubre hasta fin de año", señaló.

En ese sentido, planteó que lo que ocurra con el dólar y con la inflación será determinante para la trayectoria y velocidad de la recuperación. "Hay que ver si sigue la presión en le mercado cambiario, si el Central sigue perdiendo reservas ahí no veo un crecimiento viable. Respecto a la inflación, en tanto no se modere y el BCRA no haga nada con el excedente de pesos hay un riesgo latente que podría tirar para abajo el crecimiento económico", señaló.

Walter Morales , de la consultora Wise, planteó sus pronósticos en rangos similares, con un crecimiento de entre 4% y 5% para el año que viene, variable de acuerdo a la magnitud de la caída de este año. De todas maneras, no descarta que una eventual devaluación producto de la "incertidumbre cambiaria" morigere el rebote a niveles marginales.

En tanto, para fin de 2021 prevé un dólar oficial en $ 110 y señaló que si hubiera desdoblameinto "ese sería el tipo de cambio comercial", mientras que la inflación la coloca en torno al 35%, también considerablemente por encima de las estimaciones oficiales.

"Las empresas van a estar reconstruyendo su nivel de ventas para solventar los costos (no pudieron reducir estructuras por las trabas impuestas), por lo que van a marginar por debajo a lo habitual; más el hecho de que muy posiblemente el Gobierno se siente encima de los precios regulados", indicó.

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, afirmó que la caída del PIB se ubicará "en torno de 10 a 12%" este año, con una recuperación cercana a 5% en 2021, a la vez que ratificó la vigencia de las restricciones cambiarias, en una entrevista con Ámbito Financiero. Además, anticipó que estima una inflación punta a punta "más cerca de 30 que de 40%" en 2020 y apenas por encima de 28% el año próximo.