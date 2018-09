Presupuesto 2019: para Pichetto, su aprobación sería "importante como señal política"

El titular del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, destacó que la reunión entre gobernadores y el presidente Mauricio Macri fue un "hecho importante" y evaluó que "sería importante" como señal política que el país cuente con un Presupuesto.

"Sería una señal trascendente de la política de que, más allá de la crisis, puede sentarse a elaborar un Presupuesto", señaló en diálogo con radio Continental.

Pichetto consideró, además, que el peronismo debe tener de cara a 2019 "una mirada centrista", al tiempo que remarcó que los intendentes del Conurbano bonaerense "tendrán que evaluar" si compiten con el PJ o Unidad Ciudadana.

"Fui uno de los que tuvo claro que había que iniciar un camino y construir una alternativa que surja desde el peronismo desde una mirada de centro, desde un capitalismo moderno, que también defina el rumbo ideológico, que se pueda elaborar una propuesta y renovar imágenes y estéticas de cara a la reconciliación de la sociedad con el peronismo", sostuvo.

En esa línea, el senador agregó: "Eso lo tuve claro desde el primer momento y esa construcción se tiene que hacer con todos los compañeros del peronismo y también con otras fuerzas políticas, partidos de carácter provincial".

Massa, los gobernadores y La Cámpora

Pichetto resaltó el encuentro que el próximo miércoles mantendrá con gobernadores justicialistas y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa: "Probablemente empecemos a consolidar ese camino".

Y agregó: "El peronismo tiene que ir por su camino y construir una propuesta seria, porque la gente no aguanta más tonterías, ni demagogia, ni fantasías, ni un país que no puede sostenerse".

Asimismo, se refirió a la reunión que mantuvo el líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, con un grupo de intendentes del Conurbano bonaerense.

"No me parece mal que haya una construcción de centro izquierda en la Argentina, o de izquierda más dura. Eso clarifica desde el punto de vista político institucional. La construcción que ha hecho la ex presidenta el año pasado separándose del peronismo es un dato político. Me parece bien que trate de reafirmar la participación de Unidad Ciudadana", afirmó.

En la construcción del nuevo peronismo, los jefes comunales bonaerenses tendrán que decidir, según Pichetto, si compiten dentro del PJ o Unidad Ciudadana. "Entiendo la visión municipal y el interés legítimo de los intendentes, pero el país es mucho más que el Conurbano bonaerense", lanzó..

Finalmente, al ser consultado sobre si le gustaría sea candidato a presidente, expresó: "Por supuesto. Daría parte de lo que me queda de mi vida para serlo, pero también soy un hombre realista que sabe cuáles son sus límites. Puse la cara y utilicé mi candidatura como un elemento disruptivo en el espacio federal, porque había una inercia y gente en silencio y eso no es bueno".