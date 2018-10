Presupuesto 2019: oficialismo confía en los votos, pero gobernadores anuncian un bloqueo

La pelea por el Presupuesto comienza a tomar vuelo y ya es la nueva puja de poder entre la oposición encarnada en los diferentes bloques peronistas y Cambiemos. Así lo dejaron entrever los gobernadores que se reunieron ayer en la Casa de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires con motivo de mostrar una posición conjunta frente al aumento del gas y dar los primeros pasos hacia una posible unidad que tendrá su primera prueba de fuego en la discusión del presupuesto.

Convocados por el gobernador tucumano, Juan Manzur, participaron los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Mariano Arcioni (Chubut), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Casas (La Rioja), así como los vicegobernadores de Chaco, Daniel Capitanich, y de Santa Cruz, Pablo González. En conference call participaron la gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci y el pampeano Carlos Verna.

La novedad fue que a este grupo conformado por justicialistas ligados al kirchnerismo, al massimo, y la PJ Federal se le sumó el gobernador del grupo de los dialoguistas el sanjuanino Sergio Uñac, lo que terminó de conformar la presencia de un representante de cada uno de los satélites del Partido Justicialista.

"Hasta ahora se acordaron algunos puntos. En principio, que nos vamos a reunir una vez por semana en las diferentes casas provinciales y lo otro es que empezamos a analizar si se le pide al Ejecutivo que rehaga el presupuesto porque todas las variables están cambiando muy rápido", explicó uno de los jefes de estado al término del encuentro.

Aunque en ningún momento se habló la posibilidad de no aprobar la norma, sí hay un consenso generalizado en bajar la ansiedad oficial. "La verdad es que en el presupuesto anterior le erraron por mucho, creo que es momento de tomarnos el tiempo necesario para analizar todo. Además, deberíamos tener el texto del nuevo acuerdo con el FMI para poder entender cómo son los vencimientos y los pagos del 2019".

La intención oficial es aprobar el proyecto en Diputados el próximo 24 de octubre y tenerlo listo el 15 de noviembre así cumplir el deseo del presidente Mauricio Macri de tener la ley que marcará el camino para el déficit cero antes de que lleguen los presidentes que participarán de la Cumbre del G20.

En la Casa Rosada siguen aplicando la política de estado del optimismo, como critican algunos sectores, y aseguran que no se modifica para nada el plan trazado.

Frente a la consulta de si están dispuestos a rever el Presupuesto frente al pedido del PJ contestan: "No se va a rehacer nada. Nosotros seguimos con lo planeado, seguimos negociando, conversando y acordando como por ejemplo no eliminar exenciones de Ganancias (art 86 y 87) y suspender el recorte que se había planteado del plus patagónico", aseguran en Casa Rosada.

En este contexto los operadores encargados de avanzar en el Congreso y conseguir los "porotos" necesarios para darle viabilidad al proyecto oficial se muestran confiados y aseguran que el proyecto se discutirá en el recinto el próximo 24 de octubre. "vamos a ir a una sesión y vamos a tener los votos necesarios. Necesitamos 21 votos y creemos que 47 que son accesibles. Vamos a ir a "pescar" en la pecera del bloque Argentina Federal porque hay gobernadores que acá -por la Casa Rosada- declaran diferente a lo que dicen afuera".

En esta puja de poder, el grupo de gobernadores del PJ puso como fecha de reunión ese mismo 24 de octubre en la Casa de Chaco y promete sumar más jefes de estados subnacionales. En especial a algún representante de "los cuatro" (dirigentes, conformado por el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, el de Salta, Juan Manuel Urtubey, el senador Miguel Pichetto y el dirigente Sergio Massa).

Por otro lado, al término del encuentro de ayer dejaron en claro un mensaje que buscan que llegue a Balcarce 50 para que no haya confusiones como en diciembre pasado. "La addenda que firmamos no significa un apoyo al presupuesto como dicen algunos ministros nacionales. Es una modificación al documento que firmamos hace un año y que no se cumplió en casi nada y que no tiene nada que ver con el Presupuesto, son dos cosas diferentes".