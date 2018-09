Presupuesto 2019: la actividad caerá 0,5% y la inflación promedio será de 34,8%

La actividad económica caerá 0,5% en 2019 y la inflación llegaría al 23% en diciembre del año próximo, según la síntesis del proyecto de Ley de Presupuesto 2019, que presentaba este mediodía el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Si bien no está explicitado en la iniciativa, el funcionario aclaró que proyectan una inflación del 42% para este año.

La proyección oficial es que este año el PBI se contraerá 2,4% y que lejos estará de recuperarse el año próximo. Salvo las exportaciones y las importaciones, que crecerían 20,9% y 2,8%, la inversión caerá 9,7% y el consumo público y privado también será menor que este año, 3,4% y 1,6%, respectivamente. "Proyectamos una recuperación punta a punta del consumo privado y la inversión, aunque no lograrán compensar el arrastre negativo que dejará la dinámica de los últimos meses de 2018", dice la síntesis del proyecto de Ley que ya llegó al Congreso para su tratamiento.

En cuanto a los precios, el Gobierno espera una desaceleración para 2019, "luego del shock inflacionario de los últimos meses de 2018". Para la elaboración del proyecto de presupuesto, el equipo económico trabajó con una inflación promedio para 2019 de 34,8%, pero "producto del arrastre estadístico que deja la inflación de este año", ya que la inflación interanual a diciembre fue prevista en 23%.

El Ejecutivo prevé una baja del tipo de cambio real multilateral para 2019 del orden del 8% interanual punta a punta. El tipo de cambio nominal promedio será de $ 40,1% y la inflación promedio, de 34,8%, según el paper.

El proyecto también prevé que se corregirá más de 50% el déficit de cuenta corriente medido en dólares. Mientras que para este año se proyecta que el rojo será de u$s 22.400 millones, en 2019 se prevé que alcance los u$s 9900 millones (2,2% del PBI). "Esta corrección refleja la suba del tipo de cambio real multilateral, la desaceleración de la demanda de importaciones, la reversión de la sequía y el mayor crecimiento de los socios comerciales", dice el presupuesto.

Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de cara al año próximo es converger al equilibrio fiscal. Para 2018, se prevé un déficit primario de 2,6% del PBI, pero el objetivo para 2019 será alcanzar 0%, a partir de que los recursos crecerán más que los gastos.

Cómo alcanzar el objetivo

Entre las acciones a realizar para alcanzar este objetivo, se destacan:

a) reducción en el monto de los subsidios de 0,7% del producto, con una caída de 0,3% del PBI en los destinados al transporte ( a partir de 2019, serán las provincias y la Ciudad quienes definirán las compensaciones y/o subsidios al transporte automotor dentro de sus jurisdicciones) y de 0,4% en los destinados al sector energético.

b) una reducción de 0,5% del PBI en los gastos de capital

c) una caída de 0,3% del PBI en las transferencias corrientes a las provincias d) el ingreso de capital por 0,4% del PBI proveniente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para atender pagos derivados de la Reparación Histórica y e) el impacto del establecimiento de las retenciones a las exportaciones.

El resultado financiero previsto para 2019 es de menos $ 596.065 millones, equivalentes a 3,2% del PBI, lo que implicará una reducción del déficit fiscal de 2,3% del PBI en relación a 2018.

En tanto, los ingresos totales del sector público nacional crecerán 41,8% interanual (hasta los $ 3.721.261 millones), mientras el gasto primario será de $ 3.721.261 millones, lo que implicará un alza del 24,5% respecto del cierre previsto para 2018. El gasto primario caerá, entonces, 7,7% en términos reales.

Según el proyecto oficial, el rubro del gasto que mostrará una mayor disminución absoluta serán los subsidios económicos, que serán 6,9% menores que este año (287.302 millones). Los destinados al transporte caerán 18,1%. A su vez, los gastos de capital caerán 7,2% en el año ($ 215.033 millones) y las transferencias a provincias ($ 81.633 millones) se derrumbarán 17,5%.

En cuanto a los recursos tributarios, alcanzarán en 2019 los $ 4.829.033 millones, 38,9% superior a los estimados para este año. Esta suba se explica principalmente por el establecimiento transitorio de las retenciones. Sin los derechos, la recaudación del resto de los impuestos crecerá 32,4% anual y mostrará una caída de 0,2% puntos porcentuales del PBI.

En cuanto a los lineamientos de política presupuestaria, el Gobierno planteó que el principal destino de los recursos disponibles en 2019 serán los servicios sociales. Casi el 80% del gasto primario se destina a este rubro. En cuanto a la inversión en infraestructura pública, alcanzará 4,4% del PBI, lo que implica 0,5 puntos porcentuales más que en 2016 (11% más en términos del producto).

Pero la diferencia es que caerá el porcentaje realizado con fondos del presupuesto y crecerán los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) y las obras realizadas con los presupuestos provinciales. Si este año un 1,6% del PBI será realizado por los presupuestos provinciales, en 2019 ese número subirá al 1,8%. Por el contrario, caerá de 1,6% a 1% del PBI la inversión en infraestructura realizada con fondos nacionales. En cuanto a las obras por PPP, será de 0,6% del producto.

Respecto del programa financiero, el proyecto de presupuesto afirma que el de 2018 está cerrado en cuanto a emisiones netas de deuda. Eso significa que están cubiertas las necesidades asociadas al déficit primario y al pago de intereses en lo que resta del año y sólo se necesita refinanciar parte de los vencimientos de capital. Para 2019, se requieren u$s 2500 millones de colocaciones netas y refinanciar u$s 20.100 millones. No se necesitan nuevas colocaciones en dólares, agrega el documento. Para este año, si bien el gobierno espera una reducción del stock de deuda pública (a diciembre será de u$s 315.698 millones), medida en términos del PBI proyecta un incremento de casi 30 puntos porcentuales, lo que la llevará del 57,1% al 87% del PBI. Para el 2019, con el cumplimiento de las metas fiscales y una mayor estabilidad proyectada del tipo de cambio, esperan una reducción de la deuda/PBI.