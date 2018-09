Presupuesto 2019: el Gobierno, a un paso de sumar una adhesión fundamental

El Gobierno comenzó a defender el proyecto de Presupuesto esta semana y, en su carrera por lograr una pronta aprobación de la ley, logró en las últimas horas una adhesión fundamental: la de la provincia de Santa Fe.

Tras el faltazo a la reunión de Olivos y varias declaraciones que hicieron presagiar su oposición a la iniciativa, el gobernador Miguel Lifschitz accedió a suscribirla aunque con algunas reservas.

Según pudo saber este medio, desde la administración del socialista confirmaron al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, "la voluntad" de Santa Fe de apoyar el Presupuesto como "una contribución a la gobernabilidad".

No obstante, hay una serie de puntos sobre los que se reclaman definiciones más concretas.

La primera objeción es que no se establece explícitamente la aplicación de una alícuota del 1% a los bienes personales de argentinos radicados en el exterior, algo que el equipo económico de Lifschitz considera vital como "condición de equidad tributaria".

La segunda tiene que ver con el cobro de Ganancias a cooperativas y mutuales, donde la oposición del socialismo es tajante, habida cuenta de la significancia para Santa Fe como cuna del cooperativismo -con Sancor como caso más emblemático- y mutualismo.

Se espera que el lunes se defina si la provincia puede firmar el acuerdo, con reserva sobre esos dos puntos, o si, en caso de que el Gobierno no acceda a las modificaciones planteadas, finalmente se esperará el debate en el Congreso para tener certezas.

Frigerio, confiado

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró hoy que el Gobierno se encuentra "cerca" de cerrar el Presupuesto, mientras sostuvo que el Poder Ejecutivo está dispuesto "a discutir y escuchar propuestas superadoras".

"Estamos cerca de cerrar el presupuesto, los que lo critican es porque no lo leyeron bien", consideró Frigerio, al volver a defender la iniciativa.

Así, puntualizó: "Entendemos que necesitamos dar una señal lo más rápido posible de que tenemos un Presupuesto equilibrado, que cuida a los sectores más vulnerables de la economía y esperemos que eso lo podamos tener antes de la reunión del G20 hacia fines de noviembre en Buenos Aires".

"No somos los dueños de la verdad, no podemos creer que lo que pusimos en el Presupuesto no es mejorable", evaluó. Además, insistió: "Estamos dispuestos a discutir y escuchar propuestas superadoras".

El jueves pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso sobre el Presupuesto 2019 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y respondió preguntas de diputados de la oposición por más de cuatro horas. Luego de ello, Frigerio mantuvo una reunión en el Senado con el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, para conversar sobre el Presupuesto y analizaron "la importancia de que ambas Cámaras" del Congreso "trabajen en paralelo de modo tal de agilizar el tratamiento".

En ese escenario, este sábado Frigerio subrayó que es un "momento difícil" para la Argentina, por lo cual consideró que el país necesita un "presupuesto equilibrado".