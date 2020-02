'Presos políticos': quién los defiende y quién los niega en la discusión que divide al Gobierno

Presos políticos sí, presos políticos no. Por estas horas, la existencia o no de este tipo de casos en la Argentina divide aguas en las filas del oficialismo. Es que, ante la detención de figuras como la dirigente social Milagro Sala, el ex vicepresidente de la nación Amado Boudou y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, hay posturas encontradas.

Por un lado, están quienes hablan de "detenciones arbitrarias", como el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, y, por otro, los que aluden lisa y llanamente a esa figura. Quiénes integran cada uno de los "bandos" que se crearon en torno a este tema.

"Detenciones arbitrarias"

Alberto Fernández

"Me molesta que me digan que tengo presos políticos porque no los tengo", dijo esta mañana en una entrevista concedida a Radio Continental. En este sentido, el jefe de Estado remarcó: "Tenemos que ser prudentes porque en el mundo escuchan lo que discutimos acá".

"Hay que decirles a los compañeros que no sean tontos. Lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros, dividirnos. Todos sabemos lo que hizo la Justicia", advirtió el Presidente en esa misma entrevista, para más adelante considerar que "es una discusión tan innecesaria".

"No tengo a nadie preso sin causa", dijo el Presidente.

"Si hay alguien que cuestionó los procedimientos judiciales fui yo", recordó el mandatario nacional. Y agregó: “La discusión semántica no es menor: el preso político, técnicamente, es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo, es el preso sin causa. Y yo no tengo a ningún preso sin causa, no tengo a nadie a disposición del poder Ejecutivo Nacional”.

Santiago Cafiero

El jefe de Gabinete de Fernández es otro de los referentes del oficialismo que no adhirió a la existencia de "presos políticos". Días atrás, se expresó en ese sentido, y, al igual que el jefe de Estado, reconoció que siguen vigentes algunas "detenciones arbitrarias" de dirigentes del oficialismo.

En diálogo con Radio Continental, Cafiero había señalado: "Antes de que Alberto sea Presidente, habíamos planteado que la categoría de presos políticos no cabía hoy en la Argentina, sino que lo que sí existía eran detenciones arbitrarias y había una lógica de persecución y de lawfare que en el país estaba funcionando".

Más adelante, el funcionario agregó que "estas cuestiones tiene que ir resolviéndose" en el marco de los distintos procesos judiciales.

"Hay una lógica de persecución y de lawfare", dijo Cafiero.

"La Justicia no puede perseguir opositores ni ser totalmente parcial con respecto a los colores o las preferencias políticas, sino que tiene que ser independiente para encontrar equilibrio entre los poderes", había concluído el jefe de Gabinete.

Sus dichos despertaron las críticas de uno de los funcionarios K que hoy permanece en prisión domiciliaria, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien desde su cuenta de Twitter le preguntó al jefe de Gabinete si su postura espondía a una "instrucción que recibió [Jorge] Argüello [embajador en los Estados Unidos] en la Casa Blanca".

En otro tuit, el ex ministro le dirigió dos planteos a Cafiero: "Primero ¿que opinaría si @CFKArgentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería Jefe de Gabinete? Por favor cuánto déficit de formación política, que superficialidad insoportable!!"

Quisiera saber dos cosas:

Primero ¿que opinaría si @CFKArgentina hubiera sido desaforada y estuviera presa? y luego, si eso hubiera sucedido, ¿cree que usted sería Jefe de Gabinete?

Por favor cuánto déficit de formación política, que superficialidad insoportable!! — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 6, 2020

Felipe Solá

"No diría que hay presos políticos. Hay presos que la justicia podría no tener presos pero es una decisión del Poder Judicial, un poder independiente del Ejecutivo. Hay casos de encarcelamiento que no se justifican desde el punto de vista jurídico, y que están ligadas a figuras que tienen relieve político, lo cual no quiere decir que los haya", dijo en diálogo con Radio Mitre, tras las críticas que recibió Cafiero, el actual canciller Solá.

"Hay presos que la justicia podría no tener presos", dijo Solá.

Además, el ex diputado señaló que "preso político es tomar a un opositor y meterlo preso para que no hable, que no esté libre, con un objetivo muy concreto: sacarlo del juego". Y resumió: "Me parece que lo que hay es gente que podría estar en su casa y no lo está por su relevancia".

Además, Solá advirtió que "mete ruido, llama a una controversia que se hace pública", al referirse a los planteos que, en dirección opuesta, había hecho la ex abogada defensora de Milagro Sala y actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Gabriel Katopodis

El ministro de Obras Públicas es otro de los que coincide con la postura de Fernández respecto a que no hay presos políticos en la Argentina sino detenciones arbitrarias de dirigentes. "La posición del Presidente es la posición del Gobierno, que tiene ciertos matices", aclaró el funcionario.

"Yo suscribo lo que dijo el jefe de Gabinete", dijo el ministro.

"Son matices, formas de ver, cada caso tiene su particularidad. El Gobierno fijó una posición y lo demás es ir viendo en cada caso de qué se trata y cuáles son las características de cada proceso", se explayó el ex intendente de San Martín, en diálogo con radio AM 750, bajándole el tono a la discusión.

"Yo suscribo lo que dijo el jefe de Gabinete", dijo al hacer referencia a los dichos de Cafiero.

"Presos políticos"

Elizabeth Gómez Alcorta

"No tengo ninguna duda [de] que Milagro Sala es una presa política. Sucede que no existe en ningún lado, ni en el Código Penal, la definición de qué es un preso político", dijo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

"En toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos", señaló la ministra.

Además, la ex abogada defensora de Milagro Sala agregó que "en cada época hay quienes entienden que es una cosa y otros que entienden otra. En la dictadura hubo muchos detenidos con procesos judiciales y nadie dudó en llamarlos presos políticos".

Para finalmente acotar: "Efectivamente, en los últimos cinco, seis o siete años, en toda Latinoamérica hubo y sigue habiendo presos políticos”.

Axel Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof es otro de los dirigentes que se inclinó por la idea de presos políticos.

"Si hay políticos presos y se usa la Justicia para ponerlos presos, lo correcto es llamarlos presos políticos", resumió el economista.

Sin nombrar al ex ministro de Economía y ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, el gobernador salió en su defensa luego de que se conociera que el ex titular de The Old Fund, Alejandro Vandenbroele, fue retribuido con un hotel en Mendoza tras declarar en su contra, en en el marco de la causa Ciccone.

"Lo correcto es llamarlos presos políticos", dijo Kicillof sobre los políticos presos.

"Políticos presos con prisiones preventivas, arrepentidos truchos. Ahora nos enteramos de que a Vandenbroele le pusieron un hotel en Mendoza. Debería chequearse si Vandenbroele se arrepintió y le pagaron con un hotel. En un momento declaró en contra de un funcionario del gobierno anterior. Hay lawfare detrás de eso: usar la Justicia para inventar mentiras, presionar. La persecución judicial es un arma política detestable", indicó en una entrevista en diario Perfil.

Eduardo de Pedro

Uno de los primeros en fijar una postura diferente a la del Presidente había sido el ministro del Interior, "Wado" de Pedro.

El mes pasado, el camporista había publicado en su cuenta de Twitter: "Milagro Sala lleva 4 años detenida, no queremos más presas y presos políticos en Argentina. Libertad a Milagro Sala".

"Wado" de Pedro fue de los primeros en contradecir al Presidente.

Previo a esa publicación, el propio Fernández había dejado en claro cuál era su postura respecto de la detención de la jujeña, y había dicho que era una "detenida arbitraria".

Jorge Ferraresi

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi dijo días atras que, aquellos que tienen una voz pública no pueden "dejar de reclamar por los presos políticos en Argentina: causas armadas, testigos comprados, prisiones sin condena".

Y consideró: "La Corte Suprema debe intervenir".

"La Corte Suprema debe intervenir", dijo el intendente.

El jefe comunal también afirmó que "el lawfare fue el ariete contra los gobiernos populares en toda la región, como pudimos ver en Brasil o el golpe contra Evo Morales en Bolivia".