Presión extrema de Nación a provincias, que resisten rendirse para ayudar a Vidal

La situación se volvió cada vez más tensa. El whatsapp de los gobernadores está más activo que nunca de cara a la reunión que mañana se realizará en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) como último encuentro preparatorio al encuentro del jueves con el presidente Mauricio Macri del otro lado de la mesa, en la Casa Rosada. Allí se definirá si las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires apoyan o no el Consenso Fiscal que propuso el Gobierno nacional.

Los jefes de los estados provinciales tienen a sus equipos económicos sacando cuentas. Más desde que les llegó el documento, al que accedió El Cronista que, en carácter de borrador, dispone fondos suplementarios para la provincia de Buenos Aires.

"Nunca se habló de fondos en la reunión y después nos enteramos que, primero, eran $ 20.000 millones extra para Vidal María Eugenia, la gobernadora bonaerense. Después eran $ 40.000 millones, y ahora resulta que son $ 65.000 millones. Esto cayó mal porque es un reaseguro para uno y, además, aunque nos dicen que no sale de nuestros fondos; y no queda claro de dónde va a salir esta plata que pone el Estado", explicó a El Cronista el entorno de uno de los gobernadores "fuertes".

Aunque existe un grupo de gobernadores "no Cambiemos" más "dialoguista" con la Casa Rosada, encarnado en el salteño Juan Manuel Urtubey, y otro más confrontativo, con la imagen dominante del pampeano Carlos Verna, el dato de los mayores fondos para Buenos Aires que adelantó el viernes este diario no cayó bien en el resto, ni siquiera en los gobernadores que responden al oficialismo nacional. Estos no hablan públicamente, pero operan para que sus pares peronistas lleven la voz cantante.

Además, a los gobernadores no le cierran los números de bajar Ingresos Brutos y desistir de los juicios. Así lo dejó entrever el tucumano Juan Manzur al señalar: "vamos a llevarle iniciativas al Presidente. Tenemos que ver cómo cambiamos una propuesta por otra, porque, si no, las provincias argentinas quedarían en situaciones difíciles".

Por su parte, Verna señalo que la propuesta de Macri "sería que lo que las municipalidades reciben por coparticipación de impuestos nacionales deberían destinarlo exclusivamente a la construcción de obras, y todos los gastos corrientes de la municipalidad como sueldos, luz, gas, papel, reparaciones y repuestos lo tendría que cubrir con el cobro de las tasas municipales".

En el medio de esto, desde la administración nacional decidieron endurecer la posición. Así, mientras en el encuentro se les dijo a las provincias que tenían que desistir de los 56 juicios que tienen contra el Estado, entre ese día y el fin de semana que enviaron el borrador, las demandas se incrementaron y pasaron a ser 64.

"Están poniendo todo pero es difícil que las provincias puedan desistir", explicaron desde otra gobernación en donde se animaron a cuantificar la pérdida en más de $ 1000 millones.

Además, la provincia que más juicios contra el Estado nacional tiene en curso es San Luis, territorio que ya se negó a firmar el Pacto Fiscal propuesto por Cambiemos. La administración de Rodríguez Saá mantiene 12 demandas.

En segundo lugar está la CABA, que tiene 10 juicios en proceso y que, de quererlo, cuenta con mayoría propia en la Legislatura para darlos de baja.

En tercer lugar quedarán Santa Fe, Formosa y Córdoba, tres distritos en donde Macri sólo cuenta con un aliado: Juan Carlos Schiaretti. Sin embargo "el gringo" cordobés no se fue muy conforme la semana pasada. Por el lado de Miguel Lifschitz y Gildo Insfrán, figuran en el grupo que la Casa Rosada señala como opositores.