Presidente de la UIA Joven: "El proteccionismo hoy es importante en algunos sectores, pero solo como transición"

Tomás Karagozian forma parte de la generación que se crió con la grieta como parte de la coyuntura diaria, y que ahora quiere cerrar esas diferencias.

Con 30 años y al frente de la UIA Joven –que agrupa a 100 referentes industriales de 22 sectores, distribuidos en 17 provincias-, el empresario textil sostiene que, más allá de medidas específicas, una de las necesidades principales pasa por terminar con esas divisiones.

"Planteamos una salida multisectorial y con un discurso antigrieta. Buscamos diálogo y consensos, sin dejar afuera a nadie. Sin esto, no se pueden encarar modificaciones estructurales. Nosotros tenemos mucha cercanía con sectores como los sindicatos o los movimientos sociales", sostiene Karagozian

¿Hoy esto no existe? ¿Lo entienden como una falla?

Lo experimentamos de una manera diferente. Trabajamos en vínculos de confianza. Desde ya los dirigentes de hoy mantienen encuentros e intentan acercamientos con otros sectores. Pero no recorrieron el camino que nosotros estamos haciendo, y eso se nota. Después obviamente cada uno defenderá sus colores, pero el vínculo temprano habrá sido clave. Y pasa en todos los ámbitos. Me duele, por ejemplo, que algunos no hayan podido aplaudir el acuerdo con acreedores. No se puede dar afuera algo así, se tenga el pensamiento que se tenga. Esas cosas no son buenas y nos duelen.

En varios tramos de los últimos años se vio una grieta también entre el Gobierno y los empresarios. ¿Cómo ve esto hoy?

Hace algunos días estuvimos con el presidente y nos dijo que la salida es con el trabajo de todas las industrias. El Gobierno entiende que la forma de salir de este momento es con producción nacional y la idea oficial es ir hacia eso. Afortunadamente estamos evidenciando un crecimiento sostenido de la demanda, al menos en algunos casos en los que vemos que se acercan a las cifras prepandemia.

¿En qué sectores ven estas mejoras?

Es difícil hablar de forma genérica, pero se empiezan a ver síntomas positivos en metalúrgica, agro. textil, sanidad y limpieza. Desde lo industrial se ve sobre todo una mejora en el optimismo.

Pero más allá de ese optimismo, hay empresas que quedaron en una muy mala situación, sin hablar de las que desaparecieron. ¿Cree que será simple revertir esto?

Históricamente la Argentina pasa muy rápido de tener problemas de demanda a problemas de oferta. Cuando una empresa se apaga, es muy difícil volver a encenderla. Nosotros, por ejemplo, en los últimos cuatro años pasamos de tener 1800 trabajadores a 1180. Y en el último mes sumamos 120. En ese tiempo incluso hubo cuestiones estructurales sobre las que no pudimos invertir. Es muy difícil de salir de ahí sin ayuda del Gobierno.

¿Y cómo podrían afectar en todo esto medidas como la baja de las Importaciones que se pretende aplicar?

Esas son solo herramientas. El problema es que muchos funcionarios se enamoran más de las herramientas que de los objetivos. El objetivo debe ser desarrollarse. Pero nos enamoramos de las herramientas. Las restricciones son herramientas. Muchas veces en la Argentina precisamos de ese proteccionismo por no trabajar tanto hacia adentro. El proteccionismo hoy es importante en algunos sectores, pero solo como transición, y siempre y cuando se desarrollen internamente políticas estructurales. Si en el corto plazo no se hace esto, es un problema ya que se debe generar desarrollo.

¿Cómo ve el lanzamiento de líneas de financiamiento o el trabajo que se pretende hacer en cuanto a lo impositivo?

No se puede habalar de una sola medida en un contexto tan complicado. Debe haber varias y que sean complementarias. Se deben atender incluso temas como los costos logísticos, el pago de Ingresos Brutos en algunas provincias, los aportes patronales, los impuestos al trabajo; muchas de estos puntos pegan directo en la formalización del empleo.

¿Cree que podrá crecer el empleo?

Lo que se empieza a dar es que algunas fábricas ya no pueden tener menos gente trabajando porque se ve que la caída se desacelera, y la demanda muy lentamente se comienza a restablecer. Esto es un buen síntoma. Nosotros tomamos 120 trabajadores el mes pasado y deberemos volver a hacerlo. Estamos incluso reabriendo de forma progresiva una planta en La Rioja, que habíamos cerrado en 2018. Nuestro plan era que volviera a estar operativa en marzo pasado, pero justo estalló la pandemia.

¿Cuánto cree que demorará en restablecerse el clima para invertir?

Los indsutriales no precisamos demasiado para entender que es momento de invertir. Queremos sentirnos incluídos, formar parte. Esto no ocurrió durante los últimos años. Había gente del ministerio de Industria que nunca pronunció la palabra industria. El mayor orgullo de un empresario es generar trabajo, y durante mucho tiempo fueron varias las compañías que debieron despedir gente. Hubo decisiones realmente muy malas. Hoy esto se ve muy diferente; es blanco y negro entre antes y ahora. No estoy comparando gobiernos en general, sino a los ministerios de Producción de ambas gestiones.