Presentan la cara reactivadora del plan con beneficios para las Pymes

En el fárrago de medidas que el miércoles pasado anunció el Gobierno, hubo una que, aunque da respuesta a un insistente pedido del sector empresarial, pasó casi inadvertida. Las pequeñas y medianas empresas productoras de bienes no pagarán retenciones durante todo 2019, por las exportaciones que excedan el volumen exportado en 2018. La medida ya había sido adelantada por El Cronista en su edición del martes 16 de abril.

El Gobierno dispuso el beneficio por el diferencial de exportaciones de las pymes, a través de un decreto de necesidad y urgencia que se publica hoy en el Boletín Oficial. Es un incentivo a estas empresas para que incrementen los volúmenes exportados, en momentos en que algunos sectores buscan compensar la caída en el mercado doméstico con una mejor performance a nivel externo.

Según fuentes oficiales, esta medida tendrá un costo fiscal cercano a los $ 2000 millones anuales. Cabe destacar que el beneficio sólo se aplica a las pymes exportadoras de bienes, no así a las que exportan servicios, que no pagan retenciones por exportaciones hasta u$s 600.000 anuales.

Es una señal del Gobierno al sector empresarial, en paralelo al pedido de sostener ciertos precios por 180 días en un contexto inflacionario. Tal vez sea un punto que aborde el presidente Macri en el encuentro de hoy a las 10.30 en Casa Rosada, para la que convocaron a Copal, la cámara que agrupa a firmas alimenticias, además de las empresas que participan del programa Productos Esenciales y supermercados.

No hay detalles sobre la reunión con los empresarios, pero se descuenta que será un agradecimiento público por el acuerdo alcanzado para mantener precios por un tiempo determinado y colaborar, de este modo, con el objetivo de poner coto a la inflación -a través de precios de referencia en productos de consumo masivo- y "dar un alivio a la gente", en esta delicada coyuntura.

Por otra parte, también se publica hoy en el Boletín Oficial el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que actualiza la ley de Lealtad Comercial, con lo que también entrarán en vigencia las nuevas condiciones. La reforma de la normativa respecto de lealtad comercial generó disidencias en el mundo empresarial. En privado se quejan, entre otros aspectos, por el impacto negativo que tendrá en las empresas el pago de las fuertes multas establecidas.

Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior confirmaron a El Cronista, que se tomó esa decisión de ir por un DNU y no por una modificación de la ley, tras un debate en el Congreso, para acelerar los tiempos de la entrada en vigor de la norma.