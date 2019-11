Prescindir de los dólares del FMI, una estrategia impulsada por Martín Guzmán

El plan del presidente electo Alberto Fernández de prescindir de lo que queda de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, dentro del programa stand-by que tiene la Argentina, va en línea con el plan que el economista argentino, Martín Guzmán, presentó semanas atrás a Sergio Massa.

La propuesta de Guzmán, un prestigioso economista argentino que vive en Nueva York, donde es profesor en la Universidad de Columbia (y colabora hace años con el Nobel de Economía Joseph Stiglitz) incluye no recibir más los dólares del FMI para cancelar deuda con privados, además de dos años de gracia para los vencimientos de capital y reperfilamiento de los intereses de la deuda con los acreedores privados, según presentó la semana pasada en una conferencia en el marco de un encuentro de Naciones Unidas.

Desde el fin de semana pasado el nombre de Guzmán empezó a cobrar más fuerza sobre posible ministro de Hacienda de Fernández. Pero este rumor no fue confirmado (aunque tampoco desmentido).

"¿Tengo un problemón y voy a pedir u$s 11.000 millones más?", planteó ayer por la tarde a Radio con Vos Fernández al referirse al dinero que aún restan desembolsar. De los u$s 57.000 millones aprobados por el FMI para la Argentina hasta ahora se desembolsaron poco más de u$s 44.000 millones, un 78% del total.

A su vez, esos u$s 44.000 millones se usaron en gran parte para pagar deuda pública, tanto en moneda local como en extranjera por lo que restan unos u$s 1900 millones en las arcas del Banco Central.

El presidente electo insistió ayer en su voluntad de pagar las deudas de la Argentina, aunque aclaró que necesitará tiempo para que el país se desarrolle y la economía se encienda.

A lo largo de la extensa entrevista que concedió ayer por la tarde, Fernández aseguró que en la economía argentina "no hay nada para ajustar", y dio así por descartada la posibilidad de implemetar medidas en ese sentido durante su mandado.

Además, el ex jefe de Gabinete aseguró que es "optimista" respecto al futuro, porque "hay momentos donde las crisis son tan profundas que todos nos ponemos de acuerdo frente a lo que se viene". Y agregó: "Siento que la gente tiene esperanzas y por eso no puedo fallar".

"Si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, creo que la solución no es seguir endeudándote" y, en ese sentido, anticipó que no le solicitará al Fondo Monetario Internacional los u$s 11.000 millones que aún restan desembolsar del acuerdo stand by firmado con la Argentina. "Es como un tipo que tomó mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando. La solución es dejar de tomar", comparó Fernández.

