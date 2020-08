Preparan una nueva rebaja de cargas patronales para activar la creación de empleo

A la par que profundiza las medidas destinadas a garantizar asistencia a las empresas para evitar un deterioro mayor del empleo en medio de la cuarentena, el Gobierno comenzó a avanzar en el diseño de una serie de iniciativas con la apuesta a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo una vez que culmine la pandemia y de la mano de un proceso de reactivación de la economía.

El plan que definen en la primera línea de colaboradores del presidente Alberto Fernández será una parte clave del paquete de las denominadas 60 medidas que prevé anunciar el Ejecutivo en forma inminente, apenas logre oficializar el entendimiento por la deuda con los bonistas externos, una foto que se concretará hoy.

Según confirmaron dos funcionarios del gabinete nacional a este diario, en materia laboral la Casa Rosada focalizará sus esfuerzos en el recurso que ofrecen los incentivos clásicos para la creación de empleo. Y en esa línea ya tienen definida la implementación de un nuevo esquema de reducción de contribuciones patronales que se aplicaría por sector económico y zona geográfica.

"Estamos viendo en detalle el tema de cómo será el incentivo en el pago de las contribuciones o cargas patronales. Habrá una rebaja, pero estamos analizando si sobre toda la nómina, sobre trabajador, lo estamos evaluando", indicó un ministro a El Cronista y deslizó que la decisión se oficializará junto con el resto de las medidas que planea la Casa Rosada como mecanismo dinamizador de la economía en el escenario de la pospandemia.

Incluso, según explicó el mismo funcionario, el Ejecutivo no deberá recurrir a ninguna norma especial nueva para habilitar el beneficio, ya que su implementación está contemplada en el marco de la ley de Emergencia que fue sancionada apenas asumió la actual gestión.

Además de la reducción en las cargas patronales y otros mecanismos bajo análisis, en el Gobierno también tienen definido anunciar un ambicioso programa de formación profesional con el que apuestan a acercar las necesidades de los sectores demandantes de empleo con la oferta de trabajadores.

"Creemos que si todo se reactiva va a haber empresas que necesiten trabajadores más calificados y tenemos que apuntar a ver cómo logramos vincular esos perfiles de demanda de empleo a los mecanismos de formación profesional", señaló el mismo funcionario, y añadió: "Hay muchos planes de formación, pero a veces lo que ha faltado es ese enganche con la efectiva demanda de empleo. Entonces este será el mecanismo para que quienes no tienen la capacitación suficiente para ingresar a un empleo, poder dársela", apuntó.

Otro importante referente del gabinete nacional buscó encuadrar el objetivo oficial de las nuevas medidas en materia de empleo. "Tenemos que anticiparnos, adelantarnos en la escena económica para sentar los incentivos que hagan que las empresas tengan un poquito de horizonte, y digan 'ah, bueno, está esta línea de crédito, está esta ayuda, está este estímulo para tomar nuevos empleados'", describió el vocero. Y remarcó: "tenemos que colaborar un poquito antes, porque está todo muy, muy golpeado y eso es lo que estamos tratando de hacer".

La apuesta del Gobierno para incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo no supone, sin embargo, ninguna desafío en línea con un proyecto de reforma laboral. "No estamos previendo modificaciones de normas laborales de fondo, no hay ninguna reforma laboral en puerta", comentó uno de los funcionarios en tanto que insistió en remarcar que no hay datos firmes que confirmen el funcionamiento de ese tipo de reformas para estimular la recuperación del empleo sin que, en paralelo, tenga lugar un crecimiento de la actividad económica. En cambio, desde la Casa Rosada remarcaron que si se evaluarán posibles modificaciones de los convenios colectivos de actividad en el marco del diálogo tripartito de carácter sectorial.