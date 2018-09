Preparan medidas para fomentar las exportaciones de las pymes

El Gobierno prepara medidas para facilitar la exportación a las pymes en momentos en que la economía enfrenta un escenario recesivo, con altas tasas de interés para que las empresas se financien. En los próximos días el Ejecutivo anunciará un decreto con facilidades para las pequeñas y medianas empresas, mientras el presidente Mauricio Macri encabezaría la próxima semana un acto con Elisa Carrió, que se propone como la nueva "embanderada" de ese sector.

El decreto que prepara la Casa Rosada amplía a 90 días el plazo para que las pymes abonen los derechos de exportación. Esta sería una medida para compensar que este sector cobra diferido las exportaciones a sus clientes. La idea fue propuesta por la Cámara Empresaria Autopartista-Grupo Proa al Ministerio de Producción y Trabajo, que lidera Dante Sica.

A su vez, el Gobierno trabaja en otras políticas. A fines de junio, Sica junto a su par de Interior, Rogelio Frigerio, y de Trabajo, Jorge Triaca, anticiparon a los dirigentes de CAME que reglamentarán el artículo 10º de la ley 27.264 (la ley PyME) sancionada en 2016 para que los comercios ubicados en 125 ciudades de frontera tengan una rebaja anticipada de los aportes patronales, algo similar a la medida que adoptarán con el sector textil, de indumentaria y calzado, cuyo decreto aún está pendiente. En ese momento, Macri había anticipado que Sica estaba trabajando en una nueva Ley Pyme.

Luego, el Gobierno decidió subsidiar a 1000 empresas que decidan realizar su primera venta al exterior con el programa "Exporta Simple", la plataforma lanzada en diciembre pasado para impulsar los envíos al mundo de menor volumen, de pequeñas y medianas empresas, así como de emprendedores.

A su vez, la próxima semana, la Casa Rosada prepara un acto para anunciar una serie de medidas que apunte a darle facilidades a este sector. En ese acto que en un primer momento estaba pensado realizarse en el Centro Cultural Kirchner participaría el presidente junto a la diputada Carrió.

"Lilita" está buscando instalarse como la "defensora" de las pymes, así como se presentaba como la "defensora del campo" durante la pelea por las retenciones en 2008. De hecho, en sus últimos discursos, apuntó fuerte contra las grandes industrias y planteó que "para resolver la balanza comercial" hace falta dar más incentivos a las pymes exportadoras.

De ahí que en los últimos meses se reunió con Francisco Cabrera y Sica, ex y actual ministro de Producción, para que lleven adelante medidas a favor de este sector. Carrió considera que las pymes deberían generar u$s 100.000 por mes, de exportaciones, de manera de que Argentina no sólo dependa de comerciar commodities agrarios.