Preparan el viaje de Macri a Tokio y crece el interés de empresas japonesas en el país

El viceministro de Asuntos Exteriores de Japón, Kentaro Sonoura, llegó al país con el objetivo de precisar la agenda de la visita oficial que el presidente Macri hará a Tokio entre el 18 y el 20 de mayo para promover el intercambio comercial y asegurar la llegada de capitales para obras de infraestructura y transporte, mediante un acuerdo para la promoción de inversiones.

Sonoura se reunió con la canciller Malcorra y otros funcionarios, con los que repasó la agenda de Macri en Tokio. El presidente tiene previsto visitar al emperador Akihito en compañía de la primera dama, Juliana Awada, y más tarde se reunirá con el primer ministro Shinzo Abe, que ofrecerá una cena para la delegación argentina.

Macri también participará de un foro empresarial en el que se esperan más de 500 asistentes. Allí, cada sector y voz del sector público y privado tendrán oportunidad de mostrar su oferta. Además del interés en transporte ferroviario y minería, la delegación argentina continuará las negociaciones tendientes a abrir el mercado nipón a las frutas frescas y las carnes.

El diplomático japonés aprovechó su visita al país para reunirse con empresarios connacionales, entusiasmados con las reformas económicas introducidas por el gobierno de Cambiemos y comprometidos a concretar inversiones en el país. De acuerdo a informe elaborado por la Organización para el Comercio Exterior del Japón (Jetro), el interés de compañías niponas por incrementar sus operaciones en la Argentina creció 11% desde la asunción de Macri. En la actualidad hay 74 empresas japonesas radicadas en el país, un 37% menos de las que había en 2010.

Tras la visita de Abe, en noviembre pasado, las empresas japonesas reconocieron un notable descenso de los inconvenientes que tenían para atraer financiamiento y girar divisas a sus casas matrices. En 2015, este problema aquejaba al 96,8% de las firmas radicadas en el país. El año pasado, esa cifra solo afectó al 17%.

Las 43 empresas japonesas que respondieron la consulta de Jetro alabaron la disminución de la barreras regulatorias, que en 2015 fue blanco de críticas del 67% de las compañías que operan en el país. Para el año en curso, solo el 17,4% preveía complicaciones.

A su vez, las firmas niponas informaron una sensible reducción de las barreras no arancelarias altas, sobre todo lo que referente a límites e impuestos a las exportaciones.

Según Jetro, la mejora del clima de negocios "está conduciendo a un reforzamiento de la presencia de estas empresas en el país". El informe asegura que un 21,7% de las compañías se comprometió a aumentar su plantilla de trabajadores japoneses en el país, al tiempo que el 43% incrementará su estructura con mano de obra local.

Desde el Gobierno calculan que las inversiones japonesas podrían pasar de los u$s 100 millones actuales a u$s 2000 o incluso u$s 3000 millones en 2019.

Visa en Malvinas

La canciller Susana Malcorra minimizó la intención del gobierno de las Islas Malvinas de imponer un sistema de visado para la llegada de argentinos, aunque reconoció que sigue "de cerca" la cuestión.

"Dudo seriamente que el Reino Unido esté pensando en esto", sostuvo Malcorra.