Preocupa la demora en cubrir los cargos de las empresas públicas energéticas

El Gobierno de Alberto Fernández cumple hoy un mes de mandato. Pero pese a que su victoria electoral se empezó a perfilar desde inicios de agosto, la nueva administración todavía no ocupó puestos claves en empresas públicas.

El déficit se hace evidente en el sector energético, que concentra la mayor parte de ellas. En YPF, la empresa más importante del país y, tiempo atrás, la de mayor valuación global de mercado (hasta que Mercado Libre la superó), solamente Guillermo Nielsen asumió la presidencia del directorio, mientras que el ahora ex presidente Miguel Gutiérrez continúa con un sillón en la torre de Puerto Madero.

Al Estado le falta designar directores que lo representen, lo que deberá suceder en una Asamblea que todavía no fue convocada y que podría demorar hasta abril.

La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es una sociedad mixta en la que el Estado, a través de la Secretaría de Energía, tiene el 20%, pero tiene absoluto control. Esteban Kiper fue designado vicepresidente en la primera semana de gestión del Frente de Todos mientras Sergio Lanziani, encargado del área energética dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo, recién fue oficialmente designado a comienzos de este 2020.

Las segundas y terceras líneas corrieron igual suerte, ya que la mayoría empezó a trabajar a mediados de diciembre pero su designación se concretó por estos días.

Entre tanto, empresas icónicas del sector como Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa), Nucleoeléctrica Argentina (Nasa), el Ente Binacional Yacyretá (EBY) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) se mantienen acéfalas desde hace un mes.

Al mismo tiempo, mediante la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública el Congreso avaló la intervención del Poder Ejecutivo en el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), pero por ahora los presidentes y vocales de estos organismos, seleccionados por concurso público de antecedentes entre 2016 y 2017, se mantienen en sus cargos y los interventores no aparecieron en esas oficinas.

Para la regulación del transporte eléctrico nacional y la distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA), cuya operación la tienen Edenor y Edesur, suena el sanjuanino Jorge Rivera Prudencio, mientras que para la tarea de controlar a las licenciatarias de distribución y transporte de gas en todo el territorio nacional llegaría Martín Guglielmone, quien ya trabajó con el anterior interventor del Enargas, Antonio Pronsato (2007-2015).

Fuentes calificadas del sector ubican en el control de la represa Yacyretá al misionero Walter Tamis. Para Nasa, responsable de la operación de las tres centrales nucleares de la Argentina (Atucha I y II y Embalse), sonaba José Luis Antúnez, quien ya había negociado con China por la construcción de la cuarta central atómica, pero fuentes de la empresa descartaron ese retorno. Allí todavía continúa Julián Gadano, ex subsecretario de Energía Nuclear.

Y a Río Turbio podría ir Federico Bernal, asesor de confianza de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y ladero de Julio De Vido en su etapa como ministro de Planificación.

La lista de empresas públicas energéticas sin reemplazos en sus direcciones es extensa. Se completa con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Unidad Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE), YPF Gas, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, la Comisión Argentino-Paraguaya del Río Paraná y Dioxitek.

En algunas de ellas, aseguran, continúan directores pero sin tomar decisiones y cuidando la firma para las compras y contrataciones.

Un ex funcionario del área de Energía opinó: "Deben haber problemas y pujas internas, un tira y afloja entre el Instituto Patria y el albertismo". "Es comprensible la demora, no es fácil el inicio de una nueva administración", describió.

Lo mismo dijo un asesor energético del peronismo que ayudó a armar los equipos. Igual, cree que antes de fin de enero habrá más designaciones.

Fuentes de una de las compañías públicas mencionadas comentaron en off the record que la tardanza oficial en designar autoridades muestra una supuesta intención de bajarle el perfil al área energética, que no sería prioridad.

Además, recordaron que el ex ministro de Energía Juan José Aranguren armó rápido su equipo en diciembre de 2015, cuando asumió el ahora ex presidente Mauricio Macri. En la ex Enarsa tardó 5 días en designar a su presidente, mientras que para Nucleoeléctrica Argentina demoró casi tres meses.