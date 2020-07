Preocupa en Nación la suba de casos y evalúan cómo seguir

Una hora antes del parte del Ministerio de Salud que confirmaría el tercer día consecutivo de récord de casos de coronavirus, en el Gobierno ya se mostraban preocupados por la escalada de esta semana y enarbolaban la amenaza que estuvo latente desde el mismo anuncio de la reapertura de la cuarentena en la zona metropolitana: si los diagnósticos se siguen acumulando, por encima de la explicación de mayores testeos, podría haber una nueva marcha atrás.

En las últimas 24 horas se volvió a superar la marca histórica registrada apenas el día anterior, con 6.127 positivos de Covid-19. El miércoles habían sido 5782 y el martes, 5344. Dos semanas antes, el 8 de julio, por primera vez se habían superado los 3000 casos diarios. Las estadísticas de las últimas 72 horas son las que activaron las alarmas en la administración tripartita del aislamiento obligatorio.

Desde la Quinta de Olivos aclararon que, por ahora, no está prevista una nueva reunión con Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof en los próximos días. En la evolución de la pandemia, el gobernador bonaerense es el más atento a las cifras: por ejemplo, en la Provincia ayer se registraron 4300 casos, frente los 1.267 de la Ciudad de Buenos Aires, dentro del rango que ya se venía registrando.

Al menos hasta la próxima semana tampoco hay agendada una cumbre entre los equipos de salud: "Queremos tener los números de varios días", avisan en Nación. El propio Ginés González García se mostró preocupado ayer en FM La Patriada: "La verdad creí que (los casos) iban a bajar como consecuencia de la cuarentena anterior". El ministro apuntó contra la "indisciplina social" por "asados o mateadas".

"Algunas de las actividades que se abrieron, como los comercios, con los cuidados que tienen, está probado que son muy poco contaminantes. Pero este tipo de actividades clandestinas como las reuniones, si lo son", completó González García. Ese es la encrucijada oficial: ¿Sirve endurecer el confinamiento como antes si no hay responsabilidad social?

El gobernador bonaerense insiste con la idea de "cuarentena intermitente", en base al "stop and go" económico, que permita abrir y cerrar las flexibilizaciones con el devenir de los diagnósticos. "Sabíamos que iban a subir los casos. Buscamos estabilizarlos, no bajarlos, estamos en pleno pico", es el análisis desde La Plata. La advertencia queda en el aire si no se frena la escalada.

En público lo admitió el ministro de Salud bonaerense: "Casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento", alertó ayer Daniel Gollán en Futurock.