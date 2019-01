Precios de transferencia: las nuevos pisos no se actualizan por inflación

El decreto reglamentario del Impuesto a las Ganancias sobre los cambios que introdujo la reforma impositiva aplica importantes modificaciones en la forma de presentar la documentación que pruebe que los precios de transferencia son de mercado.

Esto se aplica cuando la operación se realiza entre empresas relacionadas en un mismo grupo económico o son de commodities con jurisdicciones normales, con paraísos fiscales y cuando hay un intermediario.

También crea un Registro para exportación de commodities.

La norma realiza modificaciones en las operaciones sujetas a precios de transferencia, incorpora un umbral mínimo para estar obligado a presentar la documentación respectiva; obliga a la presentación de un Informe Maestro, y realiza cambios en los métodos de cálculo; permitiendo la utilización de “otros métodos”.

Asimismo, incorpora aclaraciones a las metodologías de análisis y de comparabilidad; establece una prueba de rentabilidad del intermediario internacional, y crea el registro de contratos para exportaciones de commodities, precisó Tomás Smudt, del estudio Laiún, Fernández Sabella & Smudt.

Algo que se introduce en este decreto y que era muy solicitado por las pymes que debían afrontar altos costos para la confección de las declaraciones juradas y la preparación de los informes de precios de transferencia es el umbral mínimo para quedar obligado a realizar las presentaciones, dijo Smudt.

En particular, el Informe Local y el Informe Maestro no serán obligatorios cuando las transacciones sujetas a precios de transferencia, facturadas en su conjunto en el período fiscal, no superen el monto total equivalente de $ 3 millones o individual de $ 300.000.

Smudt comentó que no termina de entenderse a qué hace referencia con “individual” de $ 300.000; es decir, si se trata de individual por factura, por tipo de operación o por sociedad del exterior. Este punto debería ser sea aclarado con una resolución de AFIP.

El otro umbral mínimo que fue modificado es el relacionado con el formulario F.867, en el cual deben informarse las operaciones de exportación e importación de bienes con terceros independientes.

El monto mínimo para quedar obligado fue elevado de $ 1 millón a $10 millones. Cuando fue incluido el millón de pesos como mínimo, el tipo de cambio pesos a dólar era 1 a 1, lo que implica que el ajuste termina resultando poco significativo, opinó Smudt.

Un aspecto clave de estos importes mínimos fijados a partir del reglamento es que no se ajustan por inflación de manera automática, como sucede con los incluidos en la reforma de la Ley de Impuesto a las ganancias , puntualizó Smudt.

A partir de la Reforma tributaria se eliminó la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas semestrales. En ese aspecto, el nuevo reglamento establece que la AFIP podrá requerir la presentación de las siguientes declaraciones juradas anuales:

Informe Local o estudio de Precios de Transferencia.

Informe Maestro que describa una visión global de los grupos con los que el contribuyente se vincula.

Informe País por País.

El Informe Local y el Informe País por País ya son parte de la normativa. La novedad radica en la obligatoriedad de la presentación del Informe Maestro.

El Informe Maestro, todavía sin regulación específica, describe una visión global del negocio del o de los grupos multinacionales con los cuales los contribuyentes se encuentran vinculados, conformado por información relevante, como estructura organizacional, jurídica y operativa; descripción del o los negocios y mercados en los que operan; funciones ejercidas, riesgos asumidos y principales activos utilizados por las entidades que los componen, financiamiento y servicios intragrupo; desarrollo, propiedad y explotación de intangibles, políticas financieras y fiscales y de precios de transferencia que incluyan el o los métodos de fijación de precios adoptados por el grupo, reparto global de ingresos, riesgos y costos, operaciones de reorganización y de adquisición o cesión de activos relevantes; entre otros, explicó Smudt.

El Informe País por País es un informe donde se deben indicar por cada jurisdicción en la que el Grupo Multinacional opera:

El monto total de ingresos del grupo, diferenciando los obtenidos con entidades vinculadas y con partes independientes.

El resultado, ganancia o pérdida, obtenido antes del Impuesto a las Ganancias o de naturaleza análoga.

El importe correspondiente al Impuesto a las Ganancias o de naturaleza análoga pagado, incluyendo las retenciones sufridas.

El importe correspondiente al Impuesto a las Ganancias o de naturaleza análoga devengado en el ejercicio en curso.

El capital social.

Los resultados acumulados no distribuidos.

La cantidad de empleados.

Los activos tangibles, distintos de efectivo y sus equivalentes.

El Informe País por País también pide por cada entidad integrante del Grupo dentro de cada una de las jurisdicciones donde opera ciertos datos identificatorios y de actividades que realiza, así como toda información que se considere relevante y explicaciones de los datos incluidos que faciliten su comprensión, enumeró Smudt.

Es importante destacar que todavía no fue emitida la resolución general de AFIP que incluirá los plazos y formas de presentación de la documentación relativa a precios de transferencia, y por lo tanto, se desconoce el alcance del Informe Maestro y cuándo y bajo qué condiciones deberá ser presentado, enfatizó Smudt.