Prat-Gay y equipo arrancan agenda internacional

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y otros funcionarios de esa cartera comenzarán esta semana una nutrida agenda internacional, como paso previo a la emisión de deuda por hasta u$s 12.500 millones para pagar los juicios a favor de los fondos buitre.

El ministro participará entre jueves y sábado de la Asamblea de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones, que se desarrollar en Bahamas. El BID destinará préstamos por u$s 5000 millones al país durante los próximos cuatro años para financiar programas sociales y obras de infraestructura. De esa suma, unos u$s 800 llegarán este año.

Días más tarde, el 13, Prat-Gay viajará a Washington para la Asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Ese día, en Nueva York, la Corte de Apelaciones tomará audiencia para definir si levanta las restricciones a Argentina que impiden pagar la deuda reestructurada.

En paralelo, el secretario de Finanzas Luis Caputo, el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili, el viceministro de Economía, Pedro Lacoste, y el asesor especial Vladimir Werning, iniciarán el road show con inversores para colocar los bonos, si la Justicia estadounidense levanta los bloqueos. Los funcionarios visitarán Nueva York y Londres y podrían pasar por otras ciudades de Europa y Estados Unidos.