Prat-Gay vs Kicillof: se cruzaron duro por el acuerdo con los fondos buitre

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y su antecesor kirchnerista, Axel Kicillof, mantuvieron hoy en la reunión de comisiones de la Cámara de Diputados sobre la deuda un duro cruce respecto a la negociación con los "fondos buitre", lleno de pases de factura, réplicas y chicanas.

Prat Gay, en su presentación de este mediodía, sostuvo: "la única manera de cambiar la percepción" negativa que tenía la Argentina en los Estados Unidos por el juicio de los holdouts "es respetar el capital, porque la sentencia la perdimos", pero "discutir con mucha firmeza los intereses" generados por la deuda en los últimos 15 años.

"Si hubiéramos ido (a la negociación) con esta estrategia varios años antes seguramente hubiésemos evitado la acumulación indebida de intereses. Pero nosotros arrancamos con sentencia firme y con esa acumulación", dijo el ministro a los diputados de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas en alusión a la administración kirchnerista.

Es por esta mala gestión, que "el monto original de la deuda general era de u$s 6.100 millones, y ahora estamos hablando de una deuda estimada en u$s 18.800 millones", aseguró Prat-Gay.

Llegado su turno, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que "si alguien no tiene responsabilidad en el endeudamiento excesivo, es el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner" y dijo que no es cierto que el tema de los holdouts "lleva 15 años por desidia" de las anteriores administraciones.“Esperaron la sentencia para extorsionar" al país, marcó el ahora diputado nacional, y sostuvo que los holdouts "no vinieron a ninguno de los canjes porque su negocio no es negociar de buena fe".

Kicillof recordó que "Néstor Kirchner en 2003 tuvo que hacerse cargo de ese desastre de 80 mil millones de dólares" de deuda contraída por sus antecesores, de los cuales "se negoció con el 93% de los bonistas".

Prat Gay, por su parte, le retrucó que el gobierno que él integraba “fue cómplice” del conflicto con los “fondos buitre” -como los llamó- y le enrostró a Kicillof haberle pagado todo al Club de París, sin conseguir nada a cambio.

“Te fuiste en un avión, 48 horas, le pagaste 100% con todos los punitorios y no entró una sola inversión. Y el Club de París todavía nos pone la peor nota, pese a que estamos al día tras semejante acuerdo” disparó el ministro. "También se le pagó al FMI. Ahora van a venir con que el Fondo nos quiere ayudar. A mí me ofrecieron 10 mil millones en el FMI si agarrábamos el artículo cuarto”, agregó.

En relación a los dichos del ex ministro sobre los bancos que apoyan financieramente al actual gobierno, Prat-Gay le retrucó que “esos bancos que vos nombraste, Axel, son los mismos bancos que vos contrataste para la última emisión de deuda que después generó el problema en Nueva York y esos bancos se quedaron con una comisión de más de uno por ciento”.

Prat-Gay, en relación a los dichos de su antecesor sobre los “festejos” de Paul Singer, titular de los fondos más duros, respondió: “Singer no sé qué está festejando, pero seguro que está festejando todavía es (Antonio) Brufau por los bonos que recibió de Repsol”, quien, luego de ser expropiada la empresa, fue recompensado con dichos bonos..

Recordó también la salida del cepo que encaró la administración macrista apenas llegó al poder y apuntó que “el cepo, dicho sea de paso, es consecuencia de no haber arreglado antes” con los holdouts. Por otro lado, cuestionó la preocupación de Kicillof "por los pesos que se van a emitir para comprar dólares y no se preocupaba por los pesos que se emitían para crear inflación”.

El ex ministro kirchnerista también acusó al nuevo gobierno de presionar a los legisladores para lograr efectuar el pago y finalizar el litigio, asustando a la ciudadanía con "más ajuste".

En una jornada repleta de debates picantes, entre otros, Carlos Heller cuestionó la propuesta de Prat-Gay y Caputo al considerarla que implica una peor situación para la Argentina en los canjes 2010 y 2005, a los cuales el mismo Prat-Gay había calificado de “inaceptables”.

El Ministro de Hacienda respondió que la situación no podría ser la misma porque, en ese entonces, se trataba de una mediación entre partes privadas, y no se contaba con un fallo en contra. Aseguró también que sigue considerando los canjes del 2010 y 2005 como inaceptables porque se canjeó la deuda vieja por cupones PBI, que fueron –y se sabía que eran- “un regalo”.