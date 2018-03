Prat-Gay, en Diputados:"Es algo que necesitamos resolver, porque nos impide volver a crecer"

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat -Gay, aseguró hoy que hay que "resolver pronto y de la mejor manera posible" la controversia con los fondos buitre que quedaron fuera del canje del 2005, pero advirtió que la "resolución es del Congreso de la Nación". En ese sentido, enfatizó que "es una cuestión de Estado que necesitamos resolver, porque eso nos impide volver a crecer".

Al exponer ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de la Cámara de Diputados, para explicar el proyecto que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, Prat Gay dijo que "el monto original de la deuda general era de u$s 6.100 millones, y ahora estamos hablando de una deuda estimada en u$s 18.800 millones".

Señaló que la sentencia de la justicia de los Estados Unidos por el reclamo de los fondos buitre es de 11.825 millones "de una deuda original de $ 3.800 millones", mientras que el diferendo con los bonistas italianos "es de 2.300 millones de euros y quedan bonistas alemanes, de Argentina y otros no identificados".

En su disertación, Prat Gay dijo que "las primeras demandas fueron en el gobierno de Eduardo Duhalde en el 2002 y se fueron multiplicando a través de diferentes administraciones", y recordó que fue la administración de Néstor Kirchner que "cerró los canjes del 2005, la que eligió la jurisdicción de Estados Unidos" para dirimir los conflictos judiciales.

Prat Gay estimó que el gobierno "podrá lograr una quita de un total de 38% del capital y del 56% de los intereses".

El ministro señaló que el pago "será en efectivo y para eso se colocará un bono a valor de mercado", y remarcó que "no se hará con reservas del Banco Central". En ese sentido, la operatoria "requiere emitir deuda por 11.684 millones de dólares", aunque dijo que pedirán autorización por 15.000 millones de dólares para "financiar otros vencimientos y déficit fiscal".

Destacó que en la negociación que "no aceptamos el deseo que tenían los acreedores que le pagáramos en bonos".

Por su parte, el secretario de Finanzas, Luis Caputo, especificó se emitirán tres bonos a 5, 10 y 30 años, y que se están evaluando las “jurisdicciones tradicionales” para llevar adelante el proceso. Al mismo tiempo, aclaró que el acuerdo no es para realizarse con la totalidad de los tenedores de la deuda porque no quieren volver a cometer en "el error de acordar pagarle a alguien que no lo merece".