Prat-Gay criticó el programa del FMI: "La emisión monetaria no siempre genera inflación"

El exministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay cuestionó el programa antiinflacionario que lleva a cabo el Gobierno en conjunto con el Banco Central (BCRA) presidido Guido Sandleris y con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la vez que rechazó que la inflación dependa principalmente de la emisión monetaria, como sostienen los economistas ortodoxos.

"Desde septiembre el Banco Central no emite nada y estamos en superávit fiscal, entonces ¿por qué la inflación sigue tan alta? La receta ortodoxa dice que el principal factor de la inflación era la financiación monetaria del déficit fiscal. Hoy no hay déficit ni emisión y sigue habiendo inflación. No necesariamente estamos condenados a que cada peso emitido se transforme en emisión. Es un fenómeno mucho más complejo, depende de la confianza y de las expectativas", comentó Prat-Gay en una entrevista con Animales Sueltos por América TV.

Y añadió: "Yo prefiero el desarrollo antes que el ajuste. Los programas del Fondo suelen ser de ajuste, no de desarrollo. Llevamos ya seis meses del acuerdo con el FMI y las premisas giran en torno a que no hay que gastar más de lo que el Estado tiene y a que el Banco Central no tiene que financiar al Tesoro. Pero la inflación sigue alta."

Para reforzar su idea de que la inflación no depende principalmente de la emisión monetaria, Prat-Gay rememoró su etapa al frente del Banco Central en 2003 (fue presidente entre 2002 y 2004) cuando le tocó negociar con el FMI, que recomendaba reducir 30% la cantidad de pesos en circulación, pero él sostenía que debía seguirse un plan monetario expansivo.

"Yo insistí en que en vez de achicar la cantidad de pesos en circulación había que aumentarla porque Argentina había pasado su punto más bajo de su recesión y empezaba a crecer fuertemente, lo que demandaría más pesos, más lubricante. En 2003 hicimos aumentar la cantidad de dinero cerca de un 30%, mientras que la inflación de ese año fue de 3,7%. Veníamos de un 40% en 2002. Que alguien me explique a mí, que estuve en el Banco Central, que la emisión es la principal razón de la inflación", contó.

Prat-Gay reveló que en ese entonces logró tiempo para mostrar buenos resultados al poner como ejemplo la economía de Japón. "Les dije a los del Fondo que Japón emite al 25% anual y tienen deflación, entonces su librito de que cada peso que emitimos se transforma en inflación acá no se aplicaría", señaló y aclaró: "Japón durante años tuvo deflación porque estaba en una espiral depresiva y por motivos demográficos los japoneses no consumían."

"Marcos Peña dificultó las cosas en 2016"

En otro orden, el exfuncionario reveló que en las primeras semanas del mandato de Cambiemos el jefe de Gabinete, Marcos Peña, bloqueó un "gran acuerdo" que el equipo económico tenía planeado sellar con la oposición, gremios y empresarios.

La negativa del ministro coordinador se debió a su convicción de que el Presidente Mauricio Macri "no podía compartir poder" en ese momento, señaló Prat-Gay.

"En el inicio de nuestro programa económico faltó un gran acuerdo nacional. Es algo que varios candidatos opositores ahora piden. Era algo clave en nuestra estrategia, íbamos a convocarlo para la tercera semana de enero. Pero Marcos Peña a mitad de camino me dice que el acuerdo no se iba a hacer porque el Presidente 'no podía compartir el poder en este momento en el que el poder que tiene es máximo'", narró.

Y concluyó: "Eso dificultó muchas cosas en el arranque."

El FMI en la cancha de Boca

Además, Prat-Gay reveló que en medio de las negociaciones de 2003 llevó a la misión del FMI a la Bombonera a ver un partido de Boca para mejorar el humor de los funcionarios, oriundos de países donde el fútbol es el principal deporte, y lograr más tiempo para mostrar los resultados positivos de su propuesta.

"Teníamos que firmar este acuerdo porque nos quedábamos sin reservas. Se me ocurrió revisar la lista de los funcionarios del Fondo y noté que dos eran ingleses, uno era colombiano, otro era de Italia y otro era mexicano. ¿Qué tienen en común? El fútbol. Entonces los llevé a la Bombonera, llamé a Macri y le pedí prestado un palco para llevar a la misión del Fondo para ver un partido", recordó.

Y agregó: "Fue un Boca - Banfield, un partido malísimo, pero los tipos quedaron encandilados mirando a la 12 todo el partido. Salimos y el humor cambió; me dieron tres meses para ver si lo que yo les decía ocurría."