Prat-Gay buscó convencer a los senadores que avanzan para habilitar el pago a los buitres

Tras la contundente mayoría de 165 votos que logró en la Cámara de Diputados en la mañana a favor del acuerdo con los fondos buitre, el Gobierno avanzó ayer mismo por la tarde con el proyecto en el Senado, adonde espera verlo convertido en ley dentro de dos semanas, el miércoles 30. Para ello, el trámite que comenzó ayer debería ser extra rápido, algo que depende en gran parte de la voluntad del jefe de los senadores peronistas, Miguel Pichetto, cuyo bloque es mayoría.



El rionegrino no pareció a gusto ayer durante la defensa del proyecto del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, con quien tuvo un cruce áspero. Pichetto insistió, como venía reclamando públicamente, en un dictamen del procurador General del Tesoro, Carlos Balbín, sobre la litigiosidad futura del acuerdo, especialmente después del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Y tanto Prat Gay como uno de sus asesores, Eugenio Bruno, y el propio Balbín, parecieron minimizar esa posibilidad. "No le hagamos decir a la Cámara lo que no dijo", llegó a reclamar Prat Gay.



Y Pichetto se molestó. "Me molesta que se me subestime. La Cámara dijo que va a escuchar a los que peticionaron antes de tomar una decisión. (El fallo) no fue un tema nimio, no fue pequeño, de incidencia menor en el marco de la negociación. Hay un componente de discrecionalidad que fue ratificada", se quejó. Y volvió a reclamarle a Balbín: "Usted está obligado a presentar un dictamen firmado al Presidente y a este Congreso, porque debemos cerrar este debate el martes por la noche".



Esa fecha límite sonó como música en los oídos de los funcionarios, que quieren la sanción definitiva de la ley dentro de dos semanas, como confirmó ayer la vicepresidenta Gabriela Michetti. Entonces, Prat-Gay se corrigió rápidamente. "No tuve intención de subestimar a usted ni a ninguno de los senadores", le señaló. Y Balbín agregó: "No he dictaminado hoy, sólo he contestado un pedido de informes del diputado (Diego) Bossio. No tengo inconveniente de emitir un dictamen". Con lo que el tema pareció saldado.



Además, hoy expondrán en el Senado varios gobernadores, que darán su parecer sobre el proyecto. Hasta anoche estaban confirmados Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Uñac (San Juan), Carlos Verna (La Pampa), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y el vice de la santacruceña Alicia Kirchner, Pablo González.



Varios de ellos fueron clave a la hora de torcer los votos de cinco diputados del PJ-Frente para la Victoria: los misioneros Maurice Closs, Silvia Risko y Daniel Franco; la sanjuanina Graciela Caselles; y la tucumana Miriam Gallardo, que se escudó en un pedido expreso de Manzur. El sexto diputado que pertenecía al PJ-FpV y votó a favor fue el cordobés Ramón Bernabey, que además ya adelantó su partida del bloque.



Después de los gobernadores, mañana será el turno de entidades económicas y sindicales, y el lunes los senadores escucha rán a economistas y especialistas financieros y económicos.