Prat-Gay alertó que sin acuerdo con los buitres "se viene un ajuste fiscal tremendo"

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Nación, Alfonso Prat-Gay, alertó anoche en una entrevista televisiva que, si el Congreso no apoya la propuesta que el Gobierno le hizo a los buitres, van a tener que "hacer un ajuste fiscal tremendo".

"El tema de los holdouts atravesó cuatro o cinco gobiernos diferentes. Estuvo quince años sin resolverse, quince años desentendiéndose del tema, en otros casos empeorándolo o provocándolo", aseguró el funcionario, y luego remarcó: "Si no se aprueba la ley de los holdouts sería muy complejo. Estaríamos forzados a hacer un ajuste fiscal tremendo que no lo queremos hacer. A algunos economistas les encanta el ajuste".

Prat-Gay vinculó el acuerdo con los buitres con el crecimiento del país, ya que es la única manera en la que ingresarían inversiones que movilizarían el crecimiento del país. "Sin crédito no se puede crecer", dijo.

El funcionario nacional se mostró muy crítico del gobierno anterior, al que responsabilizó por los despidos que se están produciendo en el sector público y privado, y también por el aumento de tarifas.

"La luz no subió durante diez años mientras que todos los precios subieron un 700 %. Claramente fue una decisión del gobierno anterior no resolverlo para que lo resuelva otro", afirmó en la mesa de Mirtha Legrand.

Con relación al precio del dólar, el economista le quitó importancia a las subas y bajas de la moneda extranjera.

"Me parece que nos tenemos que acostumbrar a que el dólar puede subir y bajar y no pasa nada. Nos importan otras cosas no el dólar, debería ser una preocupación menor", reflexionó.