Prat-Gay advirtió que sin acuerdo con buitres, será difícil cambiar Ganancias

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, advirtió hoy que si no se deroga la ley cerrojo y se convalida en el Congreso el acuerdo con los fondos buitre, los reclamos de modificación del Impuesto a las Ganancias, que plantea como condición el massismo, serán “más difíciles” de llevar a cabo.

"Nosotros vamos a discutir nuestro proyecto y vamos va a sostener por qué es mejor. Si no tenemos esto, no tenemos acceso al crédito y las otras cosas serán más difíciles, no más fáciles. Igual el diálogo está abierto", sostuvo Prat-Gay al referirse al proyecto que girará la Casa Rosada al Parlamento sobre el acuerdo con los fondos especulativos por deuda en default.

El ministro de Hacienda hizo declaraciones a la prensa en la puerta del Palacio del Congreso, donde llegó para participar de la inauguración del 134 período de sesiones ordinarias donde pronunciará su discurso ante la Asamblea Legislativa el presidente Mauricio Macri.

Fuente: Agencias Buenos Aires