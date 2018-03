Prat-Gay admitió que será imposible pagar a los fondos buitre el jueves 14

El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, admitió ayer que el gobierno no llegará a pagar el próximo jueves 14 a los fondos buitre NML, Aurelius y otros, tal como había estipulado en los acuerdos con esos litigantes.

Si bien la Corte de Apelaciones de Nueva York había fijado audiencia para el el 13 y el Gobierno necesita que el tribunal de alzada ratifique una orden del juez Thomas Griesa para pagar, algo que hacía casi imposible cumplir con la fecha de pago estipulada en esos acuerdos, la de Prat-Gay se trata de la primera confirmación oficial.

"Tenemos que esperar hasta que la Cámara de Apelaciones tome una decisión el 13 de abril" y "cuando se solucione eso, vamos a emitir el bono" para pagarle a los holdouts, afirmó Prat-Gay ayer, en un seminario organizado por Bloomberg y del que participaron banqueros en inversores.

Sobre la fecha tope del 14, consideró que ese límite "es para un grupo de holdouts" y que "no es un plazo, sino un día para ejercer una opción". "Si el pago no ocurre el 14, no creo que se caiga el acuerdo, porque no podemos emitir un bono en un día (en referencia a que la Cámara de Apelaciones fallará el miércoles 13) y no creo que los holdouts quieran ser holdouts de holdouts", afirmó.

Argentina se comprometió con los principales acreedores, NML, Aurelius y otros, a pagar antes del 14 de abril los u$s 4635 millones a su favor. Se trata de los principales protagonistas del juicio y tienen prioridad de cobro. Los primeros dólares irán para ellos. Con el resto de los acreedores, no existe una fecha límite. Griesa afirmó que levantará las sanciones que impiden pagar deuda reestructurada una vez que el país pague los juicios a favor de los bonistas que firmaron acuerdos hasta el 29 de febrero inclusive. Pero la fecha del 14 comenzó a funcionar como un límite para todos.

Los holdouts pidieron a Apelaciones en sendos escritos que mantenga las sanciones hasta que todos los acreedores lleguen a acuerdos. NML y Aurelius insistieron la semana pasada ante la Corte en su voluntad de cobrar el 14 de abril. La extensión de plazos es potestad suya, pero a partir de esa fecha correrían otros intereses, mayores a los acordados, del 2% anual hasta la fecha de cobro.

Argentina no puede iniciar formalmente un roadshow para ofrecer la colocación de hasta u$s 12.500 millones en deuda. El equipo económico planea reuniones con inversores en Nueva York, Londres y otros centros financieros. Sin embargos, los bancos colocadores ya sondearon inversores de forma informal y notaron un "apetito" por deuda argentina, aunque a tasas más altas a las esperadas por el Gobierno. Si el país quiere pagar 7,5%, el mercado "ofrece" dinero a un interés cercano a 8,5%.

"Hay que decir que el mundo sigue con mucha liquidez y la Argentina tiene un bajo nivel de endeudamiento. Hay mucho apetito por Argentina en todos los segmentos", dijo Gabriel Martino, CEO de HSBC, uno de los bancos que trabajan junto al Gobierno. "Venimos de un default, de estatizar los fondos de pensión y de tener seis o siete dólares. A partir de ahora, las condiciones están dadas. Como actores, tenemos que recrear los inversores de largo plazo, la Anses tiene que cumplir un rol, lo mismo los bancos y la gente que tiene sus ahorros en una caja de seguridad", agregó.