Prat-Gay: "El Gobierno se asustó por lo que dicen las últimas encuestas".

Mientras el Gobierno avanza contrarreloj en un acuerdo de precios que se anunciaría antes de Semana Santa, el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, evaluó positivamente la decisión del Presidente pero recordó que durante su paso por la gestión económica había realizado una propuesta similar que no fue escuchada, y consideró que el Ejecutivo resolvió avanzar ahora porque "se asustó por lo que dicen las últimas encuestas".

"Es una buena decisión. Se dieron cuenta que no alcanza sólo con el programa del FMI, que nos prometió que la inflación iba a bajar rápido y eso no sucedió. Rescato que hay una vocación de hacer algo distinto, de buscar alternativas”, indicó en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, consideró que el Ejecutivo avanzó por la caída de la imagen presidencial. “El Gobierno se asustó frente a lo que dicen las encuestas y entendió que debía hacer cosas que hasta ahora no se animaba a hacer", explicó.

En esa línea, añadió: "Se han dado cuenta de que el fenómeno de la inflación es mucho más complejo que simplemente subir la tasa de interés".

Prat-Gay recordó que, a comienzos de su mandato en Hacienda, propuso "un gran acuerdo nacional con empresarios y sindicatos" para de alguna manera regular los precios pero que finalmente no se realizó por "una mala decisión política" de la jefatura de Gabinete.

"Las autoridades del Gabinete plantearon en ese entonces no hacer un acuerdo porque creían que era debilitar al Presidente hacerlo compartir poder inmediatamente después de una elección. Y yo creo que es al revés, era el momento para tender una mano y buscar consenso, sobre todo después del fuerte respaldo electoral en las elecciones de medio término", indicó.

Recuperar la confianza

Para Prat-Gay la "clave" para que funcionen las medidas que tiene previsto anunciar el Gobierno la semana que viene está en "recuperar la confianza de la sociedad".

"Cuando un Gobierno sufre de falta de confianza y las autoridades no tienen suficiente credibilidad todo cuesta un poco más. Necesitamos que el Gobierno revierta esta situación de desconfianza y una de las maneras es dialogando con todos los sectores y con la oposición", dijo.

El economista advirtió que si bien desconoce la totalidad de los anuncios que hará el Presidente la semana que viene, por el momento "parece más un plan de emergencia frente a las elecciones".

Críticas al FMI

Por otra parte, consideró que la decisión de la Argentina de recurrir al FMI fue "prematura" e instó a las autoridades argentinas a discutir "palmo a palmo" para orientar el programa a las necesidades del país.

"El programa del Fondo estaba orientado a una realidad que no era lo que necesitaba la Argentina y el propio Sandleris se está dando cuenta de que el mantra de cero déficit y cero emisión no alcanzaba y hay que celebrar que se estén revisando algunas de las cuestiones que no funcionan", explicó.

Consultado acerca de qué haría si asumiera nuevamente como ministro en diciembre próximo, Prat-Gay señaló que, "más allá de la obviedad de renegociar los plazos" la discusión que habría que tener con el FMI "es mucho más profunda".

"La última vez que la Argentina tuvo un acuerdo amplio con el Fondo fue en 2003 con Lavagna a cargo de Hacienda y conmigo en el Banco Central. Entre los dos nos plantamos frente el Fondo y logramos imponer nuestro criterio. Esto es lo que hace falta", apuntó.