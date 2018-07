Postergan rescate de letras en el BCRA hasta lograr financiamiento en el mercado

El Gobierno avanza en intentar mejorar la hoja de balance del Banco Central con la intención de que la autoridad monetaria cuente con herramientas más precisas a la hora de morigerar la inflación. Sin embargo, uno de los planes que tenía, que era concretar la recompra de las letras intransferibles que están en poder de la entidad presidida por Luis Caputo, se está viendo condicionado a que cambie la situación en los mercados.

El punto es que, para concretar este proyecto, necesita hacerse de recursos (escasos en este momento): en concreto, se tratan de u$s 25.000 millones para recomprar estos instrumentos a lo largo de tres años que dura el programa con el FMI.

Este punto había sido prometido al Fondo Monetario Internacional y hasta lo había anunciado el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, el día que informaron que la Argentina iba a obtener u$s 50.000 millones del préstamo stand-by.

Es más, en la carta de intención que se presentó al FMI, cuando Hacienda y todavía Finanzas eran ministerios diferentes, se lee: "el Ministerio de Finanzas tiene la intención de recomprar gradualmente una porción significativa de Letras Intransferibles del Ministerio de Hacienda en poder del Banco Central, comenzando en junio de 2018. El objetivo es reducir la deuda neta del Ministerio de Hacienda con el BCRA en por lo menos u$s 25.000 millones para mayo de 2021, este es un Criterio de Ejecución Cuantitativo dentro del programa".

Es que para poder concretar la recompra de estos títulos el Tesoro necesita hacerse de pesos para cancelar con el Banco Central estos pasivos. De hecho, tras una de las últimas colocaciones de deuda, del 18 de junio, día en el que el Ejecutivo se hizo de u$s 4000 millones, el Ministerio de Hacienda y Finanzas había anunciado que iba a utilizar "$ 67.552 millones de lo producido en las colocaciones realizadas el lunes 18 de junio para la recompra de letras intransferibles en poder del Banco Central de la República Argentina".

Esta operación aún no se concretó, pero estaría más cerca de realizarse. Pero el proceso de recompra en sí está condicionado. "Sólo lo vamos a hacer en la medida que haya un mercado para conseguir los fondos. Si vemos apetito en el mercado doméstico, avanzaremos", sostuvo una fuente oficial.

No obstante, aseguró que lo importante es "mejorar la hoja de balance del Banco Central de manera que pueda reducir la inflación". En ese sentido, recordó que se cortó la financiación por parte de la autoridad monetaria al Tesoro y que se está intentando disminuir el stock de Lebac, entre otros aspectos que ayudarían a que la autoridad monetaria tenga más independencia.

La necesidad de emitir para recomprar las letras intransferibles no está contemplada en el programa financiero que Nicolás Dujovne presentó a inversores el lunes de la semana pasada. De acuerdo con esos números, este año estarían cubiertas las necesidades de financiamiento (siempre y cuando se renueven todas las Letes en dólares) y, para el próximo, serían necesarios u$s 8000 millones, que el Gobierno buscaría en el mercado local.

No obstante, de acuerdo con cálculos privados, si se suman la necesidad de emitir para hacer frente a la recompra de las letras intransferibles, implica una carga de u$s 15.625 millones en lo que resta de 2018 y todo 2019. El Estudio Broda señaló que ese es el monto que modifica radicalmente las necesidades de financiamiento.

También en EcoGo, Federico Furiase indicó que si supone un refinanciamiento completo de las Letes en dólares, las necesidades financieras entre julio de 2018 y diciembre de 2019 son de entre u$s 11.000 millones y u$s 12.000 millones. No obstante, desde esta consultora asumen un rollover del 50% de las Letes, que lleva las necesidades a unos u$s 20.000 millones para el mismo período, que equivale a un 3,5% del PBI.

En ambos escenarios las cifras son sin tener en cuenta los fondos que harían falta para precancelar las letras intransferibles. "Si se los contempla, la brecha aumenta casi tres puntos a 6,5% del PBI", identificó.

Es así que tener que cancelar estos títulos que hoy tiene el Banco Central implicaría necesidad de más dólares para la economía, en un contexto de intento de estabilización de la corrida cambiaria.