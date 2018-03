Postergan designación en la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la Nación postergó para el 25 de febrero la resolución sobre la designación del diputado macrista Pablo Tonelli como integrante del cuerpo, en medio de la pelea entre el oficialismo y el kirchnerismo por determinar a quién pertenece una banca clave en el organismo que selecciona, controla y remueve los jueces. El Consejo tomó la decisión en el marco de un plenario donde el Frente para la Victoria (FpV) advirtió que no votarán ninguna medida hasta que no se resuelva la situación. "Entendemos que en razón de que el Consejo no está integrado no vamos a votar ninguna resolución", sostuvo el diputado Héctor Recalde, junto a los senadores Ruperto Godoy y Virginia García.

Mientras, para los radicales y los jueces, el organismo podría comenzar a funcionar y a destrabar los demorados concursos para postular una veintena de jueces.