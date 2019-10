Porzecanski: "El FMI dejó una carga bestial de pagos al próximo gobierno"

En días de plena Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, el economista uruguayo Arturo Porzecanski publicó el jueves en el Financial Times una nota en la que responsabiliza al organismo por la situación argentina.

"La responsabilidad no es sólo del Gobierno, sino también del FMI. No sólo no dejaron una zanahoria para el próximo gobierno sino que además dejaron una carga bestial de pagos", resumió en una entrevista telefónica con El Cronista, desde su oficina en la American University, en Estados Unidos.

Este conocedor de Wall Street cree que la renegociación de la deuda actual tendrá grandes similitudes con la llevada a cabo en 2002 y 2003. El próximo presidente "tendrá que reperfilar pagos, quizá mediante una facilidad ampliada en el caso del FMI, con algún apoyo en efectivo. Si va a ser amable o no, habrá que ver", describió.

En su nota en el Financial Times habla del “fiasco argentino” para el FMI. ¿Cree que lo hará?

El FMI es como la sala de emergencia de un hospital. Una vez que se está adentro, no se puede decir “no me gustan las agujas, no me pinches”. Si uno se aparece la sala de emergencias te van a hacer lo que quieran. El rol del FMI es el de recibir a los pacientes: ellos no los eligen. Tienen que tomar países bastante desesperados y los tienen que atender. Que han hecho errores, los han hecho, y hasta horrores en décadas. Este es el préstamo más grande de la historia del organismo internacional, por lejos. Un paciente problemático del Fondo es uno que promete muchas cosas y luego no las cumple. Pero acá, en general las metas fiscales y monetarias, es decir lo que se le exigió, lo han cumplido. Sin embargo, la inflación, que estaba en 20% anual, está en 50%; la economía, que iba a transitar una recesión leve, está en caída libre. No se puede echar la culpa a la Argentina.

Usted criticó el primer acuerdo con el FMI, de junio de 2018, y ahora. ¿Cuál fue el problema?

El programa estaba mal diseñado, tanto en el primero como en el segundo. Yo creo que el equipo argentino tuvo buena voluntad, pero hay que admitir que fue mal diseñado. Algunos teníamos dudas desde el principio, pero ahora, cuando miramos por el espejo retrovisor, no hay dudas. Se puede echar la culpa a la incertidumbre política, pero en sí, con las elecciones, se sabía que iba a haber. Algunas cuestiones no eran previsibles, pero sí sabemos que se trató de mucha plata en poco tiempo.

Sobre el tamaño del préstamo del FMI, muchos critican y dicen que ayudó a ahuyentar inversiones financieras. ¿Qué opina?

El rol que juega el FMI debe ser de catalítico. Así era en los 60 y en los 70. Cambió en los 90 cuando Bill Clinton le dio un cheque en blanco a México. En los viejos tiempos el FMI te prestaba dos o tres veces la cuota de cada país. Era un espaldarazo. Entonces los bancos y residentes decían “si el FMI está vigilando, saco la plata del colchón”. Esa era la idea, pero luego se instauró esta otra opción, y a través de los años se pusieron más y más condicionalidades. Se pueden cuestionar todas estas cuestiones. Del Directorio para abajo había optimismo que lo llevó a hacer una gran apuesta: no sólo se buscó parar la hemorragia en la sala de emergencias, sino redoblar la apuesta. La responsabilidad no es sólo del Gobierno, sino también del FMI. No sólo no dejaron una zanahoria para el próximo gobierno sino que además dejaron una carga bestial de pagos. Cuando hay un desastre tremebundo en un país hay muchas causas que lo originaron, no hay una sola. Es una cosa grave.

¿Cómo puede seguir la renegociación con el FMI?

Creo que va a haber mucha similitud en lo que pasó en 2002, 2003 y 2004. Para recordar, el FMI había dado una fortuna a Fernando De la Rúa y había muy poco para Eduardo Duhalde, con pagos que había que hacer. Y se declaró el default. Hubo semanas muy tensas en 2002, se atrasaron pagos incluso con organismos. Entonces el mensaje se leyó claro en Washington: el default iba a incluir a las multinacionales, al menos que colaboraran. En ese contexto, el Fondo decidió seguir desembolsando.

Vamos a tener muchas cosas paralelas con ese momento. Ya sea Mauricio Macri o Alberto Fernández, van a tener que sentarse y decirles que no hay muchos recursos y que están en mala situación. Así tendrán que reperfilar pagos, quizá mediante una facilidad ampliada en el caso del FMI, con algún apoyo en efectivo. Si va a ser amable o no, habrá que ver.

¿Está complicado el FMI, debido a la elevada exposición que tiene con la Argentina con un 47% de su cartera girada al país?

Hay que recordar el dicho, aunque con otros montos: si se debe u$s 50.000 a un banco, uno está en problemas, pero si se debe un millón, no cabe duda de que el problema es del banco. Hoy no cabe duda de que el Fondo tiene problemas, tanto como la Argentina. Son cantidades descomunales para ambos lados.