Por una nueva escucha, citan como testigos a Cristina y Parrilli

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer que sean citados a declarar como testigos la ex presidenta Cristina Fernández Kirchner y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, a raíz de una nueva escucha telefónica en la que ambos refieren a que el ex espía Antonio "Jaime" Stiuso armaba "carpetazos" contra jueces y fiscales.

Fuentes judiciales informaron a NA que el pedido hecho ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral es por una nueva escucha que hubo entre la ex mandataria y Parrilli y que la investigación apunta a determinar si omitieron denunciar los hechos mencionados en su carácter de funcionarios públicos.

El teléfono de Parrilli estuvo "pinchado" por decisión del juez federal Ariel Lijo, quien lo investigó por su presunta inacción en la detención del ex prófugo Ibar Pérez Corradi.

"Estamos a una semana de cumplirse ya 22 años del atentado (de la AMIA) y este tipo (por Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron pruebas y lo dejan salir del país, porque entra y sale", señala la ex Presidenta en el audio. Parrilli le responde: "Si ahí lo mande a hablar a Martín para ver si él tiene llegada para los fiscales de la causa que tienen ahora llegada, que lo citen".

"¿Cómo puede ser que ningún fiscal lo cite? Tengo que pensar que los carpetazos, son los de él. El que tiene las carpetas contra los jueces y fiscales es él", añadió Cristina Kirchner.

El fiscal Delgado pidió que se los cite a ambos para "reconstruir los hechos" ventilados en la conversación.