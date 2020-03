Por temor al contagio, el Gobierno suspende las clases hasta el 31 de marzo

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que el Gobierno nacional tomó "la decisión de suspender las clases a partir de mañana hasta el 31 de marzo" para evitar la propagación del coronavirus y remarcó que "no son 14 días de vacaciones".

"Hemos tomado la decisión de suspender las clases a partir de mañana hasta el 31 de marzo. Lo hacemos con el propósito de minimizar el tránsito de todos estos alumnos y del virus", enfatizó el Presidente, al concluir una reunión interministerial.

Desde el viernes, la Casa Rosada estuvo bajo el dilema respecto a qué hacer con el período lectivo. En un principio, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró que las clases no se interrumpirían, a pesar del reclamo de los gremios docentes. El sábado, el propio Ministerio recomendó a las universidades que dicten cursos online y luego que los docentes de escuelas tengan libertad para ausentarse, ante el riesgo de contagio.

Así y todo, el Presidente anunció ayer en Olivos que no se dictarán clases por 14 días. Fernández tomó esta decisión tras una reunión con directivos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de que aún no hay recomendaciones claras sobre cómo afrontar esta crisis. El jefe de Estado afirmó que el hecho de que "no se dicten clases no quiere decir que las escuelas van a estar cerradas, sino que por 14 días los alumnos no tendrán clases" pero los establecimientos estarán abiertos.

Mirá también Rodríguez Larreta: "No son vacaciones, los chicos tienen que seguir aprendiendo" En conferencia de prensa parte del Gabinete de la Ciudad, hicieron hincapié en el receso escolar presencial hasta el 31 de marzo. "La presencialidad es lo único que cambia", y indicó la ministra de Educación de CABA, Soledad Acuña, y pidió que "las familias acompañen en este período" a sus hijos e hijas.

Al respecto, precisó que "las escuelas van a estar abiertas atendiendo las otras obligaciones colaterales que tienen, que tienen que ver con darle alimento a muchos de estos chicos", y además, como parte del llamado a la responsabilidad ciudadana, aclaró: "No estamos dando 14 días de vacaciones".

Acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Fernández respondió preguntas de la prensa sobre qué podría ocurrir después del 31 de marzo y dio a entender que dependerá de cuál sea la situación de la pandemia: "Veremos. Esto es muy dinámico".

Además, el mandatario indicó que el Gobierno está "analizando corregir la Asignación Universal por Hijo" y que en los próximos días se dictarán nuevas resoluciones sobre este tema. Este lunes se reunirá el gabinete económico y social. Después de ese encuentro se espera que haya más medidas por anunciar.