Por temor a retenciones, mejoran la balanza comercial y la recaudación

El efecto económico en el cierre del Gobierno de Mauricio Macri de posibles mayores retenciones por parte de Alberto Fernández está siendo positivo. Aún con una economía que termina con una caída en su PBI de un 3% para el año y la inflación en 55% anual, los dólares que

El campo, que adelantó ventas al exterior en el intento de cubrirse de subas en los derechos de exportación, provocó mejoras en las reservas internacionales (también como efecto del cepo cambiario), en la recaudación de impuestos por mayores ingresos de las retenciones y, también, las perspectivas para el cierre del intercambio comercial aumentaron.

De acuerdo al registro de los últimos 12 meses, la balanza comercial acumula un superávit de u$s 13.673 millones, con exportaciones por u$s 64.535 millones e importaciones por u$s 50.862 millones. De mantenerse la tendencia de las exportaciones primarias y manufacturas de origen agropecuario del último período, el superávit comercial del año podría superar los u$s 15.000 millones, calculan en el Ieral, el instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea.

De llegar a ese número, se constituiría en el mejor resultado comercial de los últimos 10 años: hay que remontarse a 2009 para superar esa cifra. En ese año, tras transcurrir la crisis subprime, el intercambio de bienes con el resto del mundo arrojó un superávti de u$s 16.900 millones, según consta en los registros del Indec.

No obstante, si bien ese momento ayudaba en parte el precio de la soja, ahora parte de la buena performance del resultado comercial se debe al efecto de la recesión: si bien las exportaciones crecen, en el acumulado hasta octubre (último dato oficial disponible) aumentaron 5,4%.

En cambio, la caída de la actividad implicó menores compras al exterior y las importaciones se desmoronaron un 25,6% en el acumulado a octubre, en comparación con igual período de 2018.

De manera puntual, en octubre la balanza comercial registró un superávit de u$s 1768 millones. Este guarismo está explicado por un aumento en las exportaciones de 9,1% interanual y una caída de las exportaciones de un 18,8%.

En ese resultado ya hubo indicios de mayores movimientos desde el campo: las ventas al exterior fueron de u$s 5889 millones debido al incremento de las exportaciones de bienes primarios (45,5%) y de manufacturas de origen agropecuario (10,0%), que se adelantan a la posible suba de retenciones a partir del 10 de diciembre.

A su vez, el campo liquidó en noviembre en el mercado de cambios el récord de u$s 2100 millones por exportaciones, el mayor monto para el mismo mes desde 2002 de acuerdo a datos de CIARA- CEC.