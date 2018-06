Por suba de tarifas de luz, se ahorraron casi $ 100.000 millones

El Gobierno informó en documentos oficiales que a causa de los aumentos tarifarios que dispuso a partir de 2016 logró un ahorro para el Estado de $ 100.000 millones en subsidios a la electricidad y u$s 2820 millones en gas.

De acuerdo a la información disponible, el ahorro en subsidios estimado manteniendo en valores de 2015 los precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, o gas en boca de pozo o mayorista), en 2016 fue de u$s 1388 millones, el año pasado de u$s 1312 millones y en los primeros dos meses de 2018 llegó a u$s 120 millones.

Además, en el sector eléctrico y con el mismo método, el ahorro llegó a $ 23.346,35 millones; en 2017, alcanzó los $ 51.009,05 millones y solo hasta marzo de este año, $ 23.207,17 millones. Se espera que ese monto se pueda al menos triplicar, debido a los meses que quedan en el año.

Los subsidios al sector residencial pasaron de los u$s 3398 millones en 2014 hasta u$s 2582 millones en 2017 y bajarán fuerte hasta los y$s 683 millones en 2018, si no cambia la intención del Gobierno. Por el contrario, las inversiones realizadas en electricidad crecieron desde los u$s 2836 millones en 2016 hasta los u$s 4897 millones el año pasado y a un estimado de u$s 5052 millones para este 2018.

En tanto, de acuerdo con un trabajo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) resaltó que entre 2016 y 2017, el Estado argentino destinó u$s 4100 millones al financiamiento de empresas vinculadas a los combustibles fósiles. "Para 2017, los subsidios implicaron 5,6% del presupuesto nacional y un 3,1% para 2018, con montos de u$s 9487 millones a u$s 6901 millones respectivamente".