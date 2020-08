Por qué son considerados "inseguros" los hisopados que quiere exigir Mar del Plata a los turistas

Los turistas que visiten Mar del Plata durante la próxima temporada de verano deberán someterse a un hisopado antes de ingresar a la ciudad para verificar que no porten el coronavirus, anunció ayer, jueves, el intendente del partido de General Pueyrredón Guillermo Montenegro, quien añadió que también se hará un seguimiento de cada visitante. Sin embargo este viernes, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, desaconsejó esta práctica al considerarla insegura porque “no garantiza nada”.

Según el Intendente, habrá muchas cosas a tener en cuenta el verano venidero, como "la cantidad de gente que va a la playa, al corredor gastronómico, el control de protocolos" y será importante "la responsabilidad individual de cada uno de nosotros".

"Siempre vamos a mirar el tema de cómo es el ingreso", dijo el jefe municipal, y añadió que "hoy, si no hay otro adelanto, será con el hisopado y el control", porque "tener un seguimiento de las personas que entran a la ciudad es clave".

"Va a ser una temporada absolutamente distinta a cualquier otra en la historia de Mar del Plata", adelantó en declaraciones públicas y aclaró que "pensar que la temporada va a ser igual que las anteriores es un error conceptual, ya que va a haber protocolos como los que ya estamos usando para otras actividades y cualquier persona en Mar del Plata va a tener que cumplirlos"

Las actividades al aire libre son las que tienen "mayor valor" en este contexto, comentó Montenegro, quien destacó la creación de corredores peatonales y gastronómicos y resaltó lo conveniente de aprovechar la costa, Sierra de los Padres y la Laguna.

"El ingreso de los turistas se evaluará con el Gobierno provincial y nacional. Es una actividad importante, que nosotros obviamente la queremos cuidar, por eso estamos en plena discusión con el protocolo de balnearios, no lo estamos aceptando como viene porque el área de salud lo contraindica. Seguiremos trabajando" puntualizó.

En declaraciones a radio Mitre Mar del Plata, el jefe comunal aseveró por otra parte que "todas las actividades aumentan en el verano en La Feliz, desde el que tiene un café y un restaurante, al que vende remeras y zapatillas".

Con respecto a la situación de la ciudad y el Covid-19, el intendente indicó que hay "un aumento de casos en estas últimas tres semanas y el promedio de día es de 70/75 casos".

Este mañana, durante su habitual conferencia de prensa, el ministro de Salud porteño fue consultado acerca de la posibilidad de que algunas ciudades o provincias pidan un test PCR para el ingreso de turistas, Quirós recomendó no hacerlo.

"Fue un tema que se habló en el Consejo Federal de Salud (Cofesa), y la conclusión fue que no es una forma segura de cuidarnos, porque no garantiza nada", sentenció.

Y agregó: "Podés tener un PCR negativo hoy y dentro de 3 días contagiarte y ser positivo, por lo que hablamos de desaconsejar eso para circular. Lo importante es que la gente se aísle ante cualquier síntoma, debemos hacer un esfuerzo para no solicitar estudios que luego sean dificultosos para realizar y no permitan poder moverse".

En otro contexto, referirse al amesetamiento de la curva de contagios de coronavirus en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro advirtió que "no se ha terminado nada". Fue por lo que tras pedir a la ciudadanía "seguir cuidándose", remarcó que recién "cuando aparezca un tratamiento efectivo o llegue la vacuna" habrá "un escenario diferente".

"Aquí no se ha terminado nada, no estamos de vacaciones, estamos en el lugar alto de la curva de contagios, con un amesetamiento y tendencia al descenso, pero no hemos resuelto nada de la epidemia en la Ciudad", afirmó Quiró.

El funcionario señaló que "tenemos que seguir enfocados, el Gobierno y la ciudadanía, para trabajar en el cuidado y el descenso de esta pandemia, y recién cuando haya descendido

En relación a la curva de contagios de Covid-19, detalló que "la proporción de enfermos leves ha aumentado un poco", lo que atribuyó a "la estrategia proactiva de búsqueda de candidatos (a tener la enfermedad), testeando con saliva o hisopado a todos los convivientes y contactos estrechos de positivos".

"Estamos reportando alrededor de 200 personas por día asintomáticos, son personas que van a pasarlo sin tener ninguna molestia", precisó.

Asimismo, indicó que la Ciudad lleva diez días con un R (índice de contagiosidad) debajo de 1 y sostuvo que "hoy el R es de 0,95, es decir suavemente debajo de 1".

"Hay una tendencia leve pero sostenida al descenso de casos, pero no significa nada en términos de relajar" los cuidados, porque "el número de casos diarios es muy alto", sentenció y pidió "evitar reuniones cerradas" para frenar la propagación de la Covid-19.