Por qué las PASO de La Pampa no son tan abiertas ni tan obligatorias

La Pampa será la primera provincia que tendrá elecciones provinciales durante este año. Si bien no se definirá el gobernador, ya que son primarias, sí será el primer test electoral.

Ya son 14 las provincias que confirmaron que desdoblarán sus comicios locales. Y este domingo, entre las 8 y las 18 horas, los pampeanos acudirán a las urnas en unas PASO muy poco convencionales, que en rigor no son ni tan abiertas ni tan obligatorias.

Es que si bien el tribunal electoral habla de elecciones “internas, abiertas, simultáneas y obligatorias”, lo cierto es que no son del todo abiertas ni obligatorias tal como sucede a nivel nacional.

En primer lugar, no son obligatorias para los ciudadanos, ya que el sufragio es optativo. Sin embargo, son obligatorias para los partidos políticos que no hayan resuelto sus candidaturas de otro modo.

Pero además no son del todo abiertas. Es que los ciudadanos que estén afiliados a un partido político solo podrán votar en la interna en la que esté su partido, pero no en la de otro. De esta forma, habrá mesas separadas para votantes afiliados y para los independientes.

Por eso es que en las mesas de toda la provincia habrá solo dos boletas a gobernador: la de Daniel Kroneberger, de la UCR, y la de Carlos Mac Allister, del PRO, quienes se enfrentan en la interna de Cambiemos. Podrán votarlos tanto los afiliados a ambos partidos como los independientes, pero no los afiliados a otras agrupaciones.

Los candidatos a vicegobernadores serán Luis Evangelista y Juan Carlos Passo, respectivamente.

También habrá internas con los diputados provinciales. Por la lista de Mac Allister, llamada “Cambiemos la historia”, encabezará Matías Traba. Por “Vamos La Pampa”, la de Kroneberger, el primer candidato a diputado provincial será Francisco Torroba.

El peronismo, por su parte, logró la lista de unidad. El candidato a gobernador será el diputado nacional Sergio Ziliotto. Y, al no ir a internas, no estará en las listas del domingo. De esta forma, las primarias pampeanas no podrán leerse como una suerte de encuesta oficial, del mismo modo que sucede con las nacionales.

El gran ausente de la contienda será el gobernador Carlos Verna. Si bien estaba habilitado para postularse a un nuevo mandato, el año pasado había anunciado que no lo haría, debido a que padece cáncer.

Igualmente, más allá de la gobernación, habrá competencia en las listas de intendente en varios departamentos. En Santa Rosa, por ejemplo, sucede lo contrario que a nivel nacional. Mientras que Cambiemos cerró una lista de unidad, el peronismo tendrá seis precandidatos.

En total, de los 22 departamentos, en 15 habrá competencia interna. El peronismo lo hará en 11 y Cambiemos en seis departamentos. Dos de ellos, Castex y Toay, tendrán primarias de ambos frentes. De esta forma, los independientes podrán votar a cualquiera de los candidatos.