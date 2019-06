¿Por qué el desperfecto eléctrico en Argentina afectó a Uruguay?

El diario uruguayo El Obervador dio cuenta del masivo apagón que ayer no sólo afecto a la Argentina, si no también a algunos países vecinos, entre ellos, Uruguay. Del otro lado del charco, dicen que "no es la primera vez que una falla en el sistema eléctrico argentino nos deja a oscuras. Pasó al menos dos veces este año: el 8 de febrero y el 18 de mayo", indica el diario local.

Según explican desde el Observador, el sistema de transmisión entre Argentina e Uruguay está conformado por cuatro subestaciones de extra alta tensión (500 kV) interconectados entre sí, lo que se conoce "como cuadrilátero" de Salto Grande.

"Por esas instalaciones se realiza el intercambio de energía. entre ambos países", sumó. Y agregó: "El pasado 8 de febrero, por ejemplo, a las 14.03, hubo perturbaciones en el sistema eléctrico argentino que, al estar interconectados, afectó también el sistema que gestiona UTE de este lado del charco".

Según explicó UTE, en febrero la falla se debió a la desconexión de una línea de transmisión de 500 KV del lado argentino.

El sistema eléctrico requiere a cada fracción de segundo un equilibrio perfecto entre lo que se genera de energía eléctrica y lo que se consume. Por una cuestión de protección el sistema disminuye la generación para lograr restablecer el equilibrio.