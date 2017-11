Por primera vez, Aysa sale a colocar deuda para financiar u$s 1000 millones

La empresa estatal de Aguas y Saneamientos (Aysa) se prepara para salir a emitir obligaciones negociables para conseguir fondos en el sector privado para financiar el plan de expansión de servicio de la compañía.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de Pablo Bereciartua, lo estaba trabajando y ayer el Ministerio de Interior le dio luz verde para endeudar a la compañía.

Por la Resolución 920-E/2017 publicada ayer en el Boletín Oficial, la cartera de Rogelio Frigerio autorizó a la empresa a obtener financiamiento por hasta un máximo de u$s 1000 millones, o su equivalente en otras monedas".

La última frase es conducente teniendo en cuenta que, según explicaron a El Cronista fuentes oficiales, la compañía de capital estatal encargada de brindar el servicio de agua corriente a la Ciudad y varios municipios del conurbano saldrá al mercado "durante la primera semana de septiembre, realizando un road show en Europa, en las ciudades de Londres y Zurich".

Aunque los nombres de los bancos que van a colocar la ON en el exterior están guardados bajo siete llevas, este diario pudo averiguar que serán tres entidades financieras internacionales las encargadas de llevar adelante el proceso.

Si se confirman las expectativas, la compañía podría llegar a lograr la mejor tasa en comparación a todas las colocaciones tanto de empresas públicas como YPF como así los estados provinciales. No sólo porque es una de las compañías más grande del mundo de agua potable la tercera en tamaño sino que ya logró equilibrar sus números, aumentó sus tarifas y tiene un sendero de tarifas establecido que hasta ahora no ha presentado ningún impedimento legal como sucedió con otros servicios.

Aunque no está establecido si va a tomar la totalidad que tiene autorizado, Bereciartua ya ganó la primera "batalla" interna. Con Aysa siguiendo el camino que ya inició hace tiempo YPF de financiarse vía ON, el titular de Recursos Hídricos logró desconosolidar a la empresa del Presupuesto, lo que significa una reducción del déficit.

Además, si se tiene en cuenta que la deuda la toma Aysa y no el Estado, también implica que no sólo se reduce el déficit sino que tampoco se incrementa el ítem deuda del Gobierno. Bereciartua señaló en Twitter, frente a la noticia de la publicación en el Boletín Oficial de la norma, que la decisión de autorizar la emisión de ON se debe a que "volvemos a tener una inserción inteligente en el mundo que nos permita financiar infraestructuras para resolver las necesidades de la gente, disminuir la pobreza, aumentar la calidad de vida y crear condiciones para ser más competitivos y crecer sosteniblemente".

El problema que va a tener que enfrentar la compañía que hoy está en un 90% en manos del Ejecutivo y el resto dentro del Programa de Propiedad Participada, es que sin los fondos provenientes de esta emisión corre con la posibilidad cierta de no contar con los recursos financieros necesarios para afrontar el plan de infraestructura establecido para el 2018 y hacer frente las renegociaciones de las tarifas por la inflación.

La compañía es una de las más activas con un promedio de un llamado a licitación por día en lo que va del año, lo que significa que está teniendo una sobre ejecución presupuestaria.

Sin los fondos extras, y sin firmar ningún contrato nuevo, no les alcanzan los fondos para el año que viene para los contratos que ya están en marcha.

Si se cumple el cronograma establecido este año Aysa invertirá $ 19.000 millones y, en el plan presentado planteó obras por $ 32.000 millones para el 2018.

Además, tiene dentro de los proyectos PPP una obra llamada Nuevo Río Subterráneo y que incluye tres estaciones elevadoras, con un costo proyecto de de u$s 1200 millones que se podría desarrollar con un contrato de la modalidad "lease-back".