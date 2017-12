Por menor producción, las regalías petroleras retrocedieron un 18,5%

La recaudación de las provincias productoras de crudo, y en una ínfima parte del Estado nacional, sufrió un importante agujero por el menor ingreso de regalías petroleras a sus cajas. En los primeros ocho meses del año (hasta donde llegan los datos del Ministerio de Energía), las regalías alcanzaron los u$s 1046,9 millones, 18,5% menos que los u$s 1284,7 millones percibidos en el mismo período de 2016.

La caída se relaciona con la crisis de oferta (7% menor en petróleo y 1% en gas). Entre las grandes productoras, la provincia más afectada fue Neuquén corazón de Vaca Muerta, con una baja de 19,9% interanual, por los u$s 346,2 millones percibidos. Allí, el petróleo dejó hasta agosto u$s 158,1 millones (merma de 23%), y el gas natural u$s 158 millones (18% menos), pese a los pozos gasíferos de Vaca Muerta. Fuentes de la gobernación neuquina estimaron que es por "menor rendimiento en los pozos". La productividad de los proyectos no convencionales suele caer a la mitad al año de desarrollo.

Sin embargo, desde Neuquén dijeron a El Cronista que los números publicados en la web de Energía, que levantaron los ex secretarios del área para su informe anual, no son oficiales. "La producción de petróleo se redujo un 4% anual y la de gas crece al 6%", aseguraron. Ante la consulta de este diario, mostraron que hasta octubre las regalías por petróleo bajaron casi 21%, pero se compensaron con distintos ingresos de cánones y pagos por el gas producido allí.

La segunda jurisdicción que más ingresos percibe por regalías es Chubut, que experimentó una merma de 13,7% interanual entre enero y agosto, al ver en su caja u$s 202 millones, de los cuales u$s 187,8 millones son de crudo y u$s 12,4 millones, de gas. El ministro de Hidrocarburos de la provincia, Sergio Bohe, explicó que la disminución se corresponde por el temporal de abril en Comodoro Rivadavia, que obligó a parar la producción por temas de seguridad y ambiente.

"En el primer semestre cayó un 10% la producción de hidrocarburos, en parte por la tormenta, y porque estuvimos expuestos a la baja del barril criollo. Ahora nos está complicando la liberación del mercado, que nos está comiendo puestos de trabajo acá e industria nacional en todos lados. La refinación está solo en Buenos Aires", criticó Bohe. Según explicó el ministro, hace unos años las regalías representaban casi el 35% de los ingresos de Chubut, mientras que ahora rondan el 20%. "Nos ayudó que aumentara el precio internacional del crudo este año y la provincia está revisando sus gastos para ajustarse a este nuevo panorama", comentó.

La otra gran provincia petrolera asfixiada fue Santa Cruz. Las arcas del territorio que gobierna Alicia Kirchner, cuñada de la actual senadora y ex Presidente, tuvieron el aporte de u$s 179,6 millones hasta agosto, un 18,7% interanual menos.

Las mayores disminuciones interanuales se dieron en La Pampa (u$s 14,4 millones; baja de 45%) y Formosa (u$s 1,5 millón, 40% menos), aunque con ingresos escasos.

Los datos fueron levantados por los ex secretarios de Energía en su informe anual. En privado, algunos de ellos y otros consultores ven mayores complicaciones para las provincias petroleras, excepto para Neuquén y Vaca Muerta como su salvación. En el sector, ya admiten que para Chubut la situación se seguirá complicando en la medida en que no haya un fuerte incremento de los precios.