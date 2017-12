Por las subas de tarifas, Moody’s mejora la nota de empresas de servicios públicos

La calificadora de riesgo Moody’s elevó las calificaciones en escala global y en escala nacional, de deuda y a nivel de emisor de una decena de empresas de servicios públicos e infraestructura de Argentina, al tiempo que subió también las calificaciones de fortaleza financiera en escala global moneda local y en escala nacional de nueve aseguradoras y seis sociedades de garantías recíprocas (SGRs) en Argentina. En la misma acción de calificación, Moody's subió la calificación de fortaleza financiera en escala global moneda local de cuatro aseguradoras y afirmó sus calificaciones de fortaleza financiera en escala nacional.

Para el caso de las empresas de servicios públicos, la perspectiva para todos los emisores afectados es estable. La calificadora justificó la suba a las “condiciones operativas más favorables como también los recientes desarrollos positivos de las empresas de infraestructura en el país”, entre los cuales señaló el incremento de los precios de la electricidad y el aumento de las tarifas reguladas en general.

La acción de calificación toma en cuenta los cambios estructurales positivos al marco regulatorio de Argentina que mejorarán la fortaleza financiera de las empresas de servicios.

El impacto de la suba de tarifas

En el caso de las empresas de servicios reguladas, afirmó la calificadora: “La mejora de los indicadores financieros ya se materializó en 2017, reflejando la primera fase del aumento de tarifas implementado mediante el nuevo régimen tarifario (RTI) tanto para servicios de gas y electricidad a principios de este año. Además, la suba incorpora nuestra visión de que se aplicará la segunda fase del ajuste tras la finalización reciente de audiencias públicas en torno a este tema y la reciente publicación de los nuevos cuadros tarifarios el día 1ro. de Diciembre”.

Metrogas es una de las empresas a las que le subieron la nota

En el caso de empresas de energía - entre las cuales se incluye EPEC, la dependencia de Cammesa compañía controlada por el gobierno argentino— como el pagador bajo los contratos de compra de energía y/o electricidad, señala una estrecha relación entre la calidad crediticia de esas empresas con el gobierno de Argentina.

Los emisores y las calificaciones incluidos en esta acción son los siguientes: Camuzzi Gas Pampeana Calificación de Familia Corporativa: Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa1.ar; Distribuidora De Gas Cuyana Calificación de Familia Corporativa: Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa1.ar; Gas Natural BAN Calificación de Familia Corporativa: Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa1.ar; MetroGas Calificación de Familia Corporativa: Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa2.ar. Programa de ON Senior, no garantizadas: Suba a (P)B1/Aa3.ar desde (P)B3/Baa2.ar; Empresa Distribuidora de Electricidad Salta Calificación de Familia Corporativa: Suba a B1 desde B3. ON por $65mm con vencimiento en 2021: Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa2.ar; Empresa Distribuidora Norte Calificación de Familia Corporativa. Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa2.ar. ON por $176mm con vencimento en 2022: Suba a B1/Aa3.ar desde B3/Baa2.ar; Empresa Provincial de Energia de Cordoba. Calificación de Familia Corporativa. Suba a B2/A1.ar desde B3/Baa2.ar. ON por $565mm com vencimento en 2019 y ON senior garantizadas con vencimento en 2022: Suba a B2/A1.ar desde B3/Baa2.ar; Albanesi S.A./ Generacion Mediterranea Calificación de Familia Corporativa: Suba a B2 desde B3. ON senior no garantizadas con vencimiento en 2023: Suba a B2/A3.ar desde B3/Baa2.ar; Enel Generacion El Chocon Calificación de Familia Corporativa. Suba a B2/A1.ar desde B3/Baa2.ar; Transportadora de Gas del Sur S.A. ON Globales por $255mm con vencimiento en 2020: Suba a B1/Aa2.ar desde B3/Baa1.ar.

La perspectiva estable para todas estas compañías refleja principalmente la perspectiva estable de Moody's para la calificación de los bonos del gobierno de Argentina y la opinión de Moody's sobre que la solvencia de estas empresas sigue dependiendo en gran medida de la calidad crediticia del gobierno de Argentina.

Subas en aseguradoras y SGRs

En tanto, Moody's también subió las calificaciones de fortaleza financiera en escala global, moneda local, y en escala nacional de nueve aseguradoras y de seis sociedades de garantías recíprocas (SGRs) en Argentina. En la misma acción de calificación, Moody's subió la calificación de fortaleza financiera en escala global, moneda local, de cuatro aseguradoras, y afirmó sus calificaciones de fortaleza financiera en escala nacional.

La perspectiva de calificación de las 19 entidades es ahora estable. Esta acción de calificación de todo el portafolio de aseguradoras y SGRs argentinas se deriva del reciente anuncio ocurrido el 29 de noviembre de 2017 por parte de Moody's Investors Service en el cual la calificadora anunció la suba de las calificaciones de los bonos soberanos de Argentina en moneda local y extranjera a B2/estable desde B3/positiva, junto con la suba de los techos país para depósitos y bonos en moneda local de largo plazo a Ba2 desde Ba3.

Moody's señaló que la suba de calificación de las 13 aseguradoras y las 6 SGRs reflejan el impacto positivo que tuvo la suba de la calificación soberana en varios aspectos de sus perfiles financieros, incluyendo la calidad de sus activos, el nivel de capitalización y la flexibilidad financiera, así como también su sensibilidad significativa al riesgo soberano y sistémico.

Dada la elevada exposición que tienen estas entidades a las inversiones soberanas, y la estrecha relación entre sus perfiles crediticios y el del soberano, la suba de calificación de los bonos del gobierno de Argentina benefició los fundamentos financieros de estas compañías.

La suba de la calificación de estas entidades también refleja la mejora de la Fortaleza Institucional de Argentina, que resultó en una mejor evaluación del ambiente operativo de seguros del país.

En el caso de las 4 aseguradoras cuyas calificaciones fueron subidas a Ba2, dicha suba también consideró como un factor importante la suba del techo país de Argentina para bonos en moneda local a ese nivel.

Las calificaciones de fortaleza financiera en escala global, moneda local, y en escala nacional de las siguiente 9 aseguradoras y 6 SGRs en Argentina fueron subidas: Caja de Seguros; Fianzas y Crédito Cía. de Seguros; La Segunda ART; La Segunda Compañía de Personas; La Segunda Coop. Ltda. Seguros; Orígenes Seguros; San Cristóbal Seguros Generales; Seguros Sura -Argentina-; Provincia Seguros; Aval Rural; Fondo de Garantías del Chaco (FOGACH); Garantía de Valores; Integra Pymes, y Vínculos.

Moody's añadió que la suba de la calificación de fortaleza financiera en escala global, moneda local, para otras dos aseguradoras (Chubb y La Buenos Aires) también considera la suba del techo país para bonos en moneda local de Argentina a Ba2 desde Ba3, ya que si esto no hubiese ocurrido sus calificaciones habrían estado limitadas por el anterior techo país de Ba3.

Además de las mejores condiciones soberanas y de la suba del techo país de Argentina, la agencia de calificación dijo que la suba de las calificaciones de fortaleza financiera en escala global, moneda local, de otras dos aseguradoras (Allianz y BBVA Consolidar, en ambos caso de Ba2 a Ba3) refleja significativamente la mejora del ambiente operativo de seguros del país, sin la cual hubiera sido poco probable que ocurriese la actual suba de calificaciones.

Además de cuestiones específicas de cada compañía que podrían derivar en cambios de sus calificaciones, las calificaciones de fortaleza financiera en escala global, moneda local, de las aseguradoras y las sociedades de garantías recíprocas calificadas de Argentina podrían ser subidas si la calificación soberana de Argentina es subida y/o si el ambiente operativo de seguros del país mejora. Contrariamente, un deterioro de la calificación soberana de Argentina y/o del ambiente operativo de seguros podría resultar en una baja de las calificaciones de estas compañías.