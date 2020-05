Por las exportaciones del agro, ingresaron u$s 1500 millones en abril

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante abril las empresas del sector liquidaron u$s 1524,5 millones.

Exactamente fue u$s 1.524.445.457 lo que ingresó de divisas en abril, un crecimiento de 43,2 % con respecto al del mes anterior. Comparado con abril de 2019, cuando habían entrado u$s 1915 millones, la caída interanual es del 20,4%. Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año asciende a u$s 5.017.586.918.

Según los datos de dicho informe, el acumulado del primer cuatrimestre del año es un 17,8 % inferior al del mismo período de 2019, motivado por diferentes razones. Los efectos del aislamiento social obligatorio establecido por el Gobierno nacional desde el 20 de marzo son centrales, pero hubo otros ejemplos de esa caída para consignar.

Los casos principales son: la venta anticipada de granos por los productores a fines del año pasado, las dificultades y demoras para la circulación del transporte de granos y abastecimiento que afectó a las terminales y plantas procesadoras, y recientemente la inédita e histórica bajante del río Paraná que dificulta el tránsito y la carga de buques en la zona del Gran Rosario, en la provincia de Santa Fe, así como la inestabilidad financiera y comercial internacional debido al COVID-19.

La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial, sostiene el informe.