Por la reforma tributaria, calculan que convendrá más importar naftas

Cuando se acerca el debate parlamentario por la reforma tributaria, las petroleras reafirmaron sus críticas hacia un proyecto que consideran que fue "elaborado en secreto y sin consultar al sector". En concreto, sienten que el Gobierno les amagó con cobrarles menos impuestos para impulsar la actividad y salió para el otro lado, con el nuevo gravamen al dióxido de carbono (CO2).

Los cambios implican un 10,1% más de impuestos en cada litro de nafta, en comparación a lo que se paga hoy ($ 6,84 contra $ 6,21). Ya que sus valores absolutos se ajustarán trimestralmente por inflación, habrá certeza de aumentos periódicos en surtidores, sin tener en cuenta lo que pase con el crudo a nivel internacional.

Las conclusiones a las que llegaron parte de la industria son sorprendentes. Un importante informe privado advierte una curiosidad: por el Impuesto al CO2, "que castiga la actividad por el efecto global que existe de contaminación y daño del medio ambiente" pero no se aplica a exportaciones -porque el consumo se realizaría en otro país-, "quizás sea preferible importar productos para consumos internos, y exportar la producción local que estará exenta de esta tributación.

Estos son algunos de los temas que conversa la industria de cara al Día del Petróleo, que las empresas festejarán el miércoles 13 (110 aniversario del descubrimiento de crudo en Comodoro Rivadavia) en el Hotel Sheraton. Según pudo saber este diario, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, confirmó su presencia y hará un anuncio en ese sentido.

"El proyecto de reforma tributaria enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados y acordado aparentemente con todos los gobernadores del país excepto el de San Luis, constituye una modificación y alteración central del marco regulatorio para las inversiones en el sector de hidrocarburos", fijó su posición una fuente del sector en off. Ese vuelco, avisan, es contradictorio con la intención de desarrollar a gran escala gas y petróleo en la formación Vaca Muerta.

La producción local de petróleo viene cayendo desde 1998 y tras otro mal año, descenderá en 2017 a niveles de hace 35 años. La extracción de gas, en cambio, se mantuvo estable después de años de recuperarse a partir de la reestatización de YPF. Aunque el plan del Gobierno es que la producción de gas crezca 6% en 2018 a partir de inversiones multimillonarias en la Cuenca Neuquina, algunos consultores dudan de su eventual concreción con estos cambios en las reglas de juego.

"El Impuesto al CO2 se aplicará a toda la producción de gas natural desde 2020 y ajustando un 20% cada dos años de un valor final en 2028 equivalente hoy a u$s 1,30 por millón de BTU. Como el gas es el principal insumo de la economía argentina al constituir más de 53% del consumo primario de la energía, su impacto negativo será extraordinario si se transfiere a consumidores, y perjudicial para el aliento de inversiones si lo absorbe el productor por imposibilidad de trasladarlo. El impuesto se determina sobre todo el gas que se produzca y constituirá a futuro más del 26% del precio que proyecta el mismo Gobierno en las audiencias públicas, en las que no informó de este tributo", evaluó un consultor. "Los potenciales inversores deberán considerar esto en sus decisiones e interpretamos que se los invita a no invertir. Si esto es así, no tiene ningún sentido dar incentivos y alicientes para Vaca Muerta u otros plays similares", agregó.