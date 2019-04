Por la recesión, el superávit comercial con Brasil llegó en marzo a u$s 184 millones

El intercambio comercial con Brasil continúa arrojando salto positivo, impulsado por la mejora de las exportaciones en los últimos meses, pero mucho más por la incidencia de la recesión en la menor demanda de importaciones. Esto ocurrió en marzo por cuarto mes consecutivo, aunque se espera que el superávit se reduzca a lo largo del año y 2019 finalice con saldo neutro.

Según datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, el último mes las exportaciones argentinas a ese destino llegaron a u$s 983 millones, registrando una mejora de 12,2%, mientras que las importaciones que llegaron al país desde Brasil alcanzaron los u$s 799 millones. Así, el saldo positivo de la balanza comercial fue de u$s 184 millones.

Hace doce meses las importaciones desde Brasil treparon a u$s 1706 millones y con tendencia alcista en el primer trimestre de 2018. Con esta base, las compras a Brasil cayeron 53,3% interanual en marzo, en relación al año anterior. Más allá de la mejora en las exportaciones, ésta parece ser la clave que explica el saldo superavitario a nivel bilateral.

"Las ventas al país vecino se vieron impulsadas por la depreciación de la segunda mitad de febrero y marzo, a lo que se sumaron los mayores excedentes exportables, dado el contexto recesivo de la economía argentina", sostiene un comunicado de la consultora Ecolatina, destacándose las colocaciones de trigo, combustible vehículos de carga.

Como parte del mismo fenómeno, es decir, la suba de precios por la devaluación y menor demanda por la caída de la actividad, se registró un gran retroceso de las importaciones, con impacto en las compras de vehículos de pasajeros y carga, autopartes, maquinaria agrícola y laminados de hierro.

Este es el andarivel por el que transita hoy el comercio bilateral entre las dos principales economías del Mercosur. Para Ecolatina el intercambio con Brasil terminaría el año con un déficit de unos u$s 100 millones.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) apunta que en el acumulado del año el intercambio entre ambos países "retrocedió un 25,6%, alcanzando u$s 5018 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un superávit de u$s 334 millones", con exportaciones argentinas creciendo al 13,7% e importaciones cayendo 46,7% en el primer trimestre.

Marcelo Elizondo, director general de consultora DNI, estima que en 2019 las exportaciones totales llegarían a u$s 70.000 millones, un fuerte avance frente a los casi u$s 62.000 millones de 2018, con un superávit que llegaría a 4 o 5 mil millones de dólares. "A Brasil le exportamos básicamente productos industriales y al resto del mundo agroalimentos, pero el tema es que mientras no arregles la macro, no va a ser posible mejorar las exportaciones del sector industrial", aseguró.

Además, juega la demanda de Brasil. Las expectativas de crecimiento de su economía para 2019 pasaron de 2,5% a principios de año a 2% ahora. "Si el gobierno de Brasil pasa la reforma previsional, la economía puede crecer en el margen pero si no pasa, incluso hasta podrían salir capitales", explicó Elizondo.

En la misma línea, Abeceb consigna que "el cuadro general de la economía brasileña no es tan desalentador, aunque la incertidumbre sobre cuándo se aprobará la reforma previsional puede impactar en la economía"