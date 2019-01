Por la devaluación, los subsidios energéticos aumentaron 50% en 2018

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) presentó su informe anual de Ejecución de Ingresos y Gastos de la Administración Pública Nacional (APN) de 2018 y comunicó que los subsidios energéticos crecieron un 49,1% interanual.

De acuerdo al reporte, que convalida todos los compromisos asumidos por el Gobierno (incluso aquellos que todavía no se pagaron), los subsidios a la energía se dispararon hasta los $ 184.314 millones, desde los $ 123.610 millones desembolsados para 2017.

Las transferencias económicas crecieron sin freno después de la devaluación que comenzó en abril: es que gran parte de lo subsidiado está en dólares y se necesitaron cada vez más pesos para cubrirlo.

En 2018, los subsidios económicos totalizaron $ 282.284 millones, un 40,9% nominal más que el año anterior.

Mirá también Primera exportación de cerezas frescas argentinas a China La carga de la empresa Cerezas Argentinas SA partió hoy desde el Aeropuerto de Ezeiza rumbo a China, donde arribará el próximo domingo. Llegan en vísperas del Año Nuevo Chino.

Además de los subsidios a la energía, que son el 65,3% del total, las transferencias para el transporte sumaron en 2018 $ 95.303 millones, con un salto interanual de 29,4%.

Asimismo, otros subsidios alcanzaron los $ 2667 millones, con una caída de 15,4% en relación a 2017.

De acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento en los subsidios energéticos se debe al crecimiento de los subsidios al gas, que subieron 66,7% interanual, en tanto que los subsidios a la electricidad lo hicieron en un 38,6%.

Los últimos datos provisorios de la Secretaría de Energía indican que el total de presupuesto ejecutado el año pasado fue de $ 129.327 millones, de los que $ 100.695 millones fueron para electricidad y $ 17.033 millones para el gas.

Así, el mayor crecimiento de los subsidios al gas es porque se partió de una base más baja en 2017.

En dólares, el Gobierno estimó que los subsidios energéticos totalizaron unos u$s 6885 millones en 2018: u$s 4355 para electricidad, u$s 2253 millones para el gas natural que se consume en la Patagonia y u$s 276 millones para el Gas Licuado del Petróleo (garrafas o GLP).

En el transcurso de este año, los subsidios a la energía bajarían un 25% en dólares hasta los u$s 5114 millones, de los cuales u$s 2565 millones irán a electricidad, u$s 2464 millones al gas y u$s 84 millones al GLP.

El economista Rafael Flores, presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), comentó: "El incremento en los subsidios se explica por varios factores. Principalmente por la devaluación, porque la suba del dólar generó un impacto casi equivalente en el costo que se tiene que pagar por la energía".

"El petróleo y el gas estuvieron en niveles más altos en dólares que el año anterior. Y en gas, el estímulo para Vaca Muerta comprometió al Estado a una cantidad de desembolsos que ahora en dólares son mucho más costosos", completó.

El informe de la OPC observó que los subsidios al gas tienen un componente 100% dolarizado, mientras que en la electricidad ese porcentaje es de 45%.

Es por esto que en este año, cuando el Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a alcanzar el déficit primario cero, se encaró una renegociación de los subsidios para la oferta de gas de Vaca Muerta, para limitarlos a unos u$s 700 millones, en lugar de los u$s 1200 millones originalmente previstos.

El costo medio de la electricidad se estima que será en 2019 de u$s 72 por megavatio-hora (MWh), y estará subsidiado en un 30% por el Estado nacional, con lo que los usuarios finales pasarían a pagar unos u$s 51 / MWh.

La reducción en los subsidios fue esta semana un motivo de disputa de Nación con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.